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عدن - ياسمين التهامي - محمد بن سلمان يكشف عن رد فعله عقب فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين (فيديو)

كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبر شبكة "فوكس نيوز"، عن رد فعله بعد الفوز التاريخي لمنتخب بلاده على حساب الأرجنتين في مونديال "قطر 2022".

وسأل كبير المذيعين السياسيين في الشبكة الأمريكية، بريت باير، ولي العهد السعودي: "هل أنت من محبي الرياضة؟"، ليجيب ولي العهد: "نعم بالتأكيد".

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ثم طرح باير سؤالا على الأمير محمد بن سلمان قال فيه: "أين كنت عندما فازت السعودية على الأرجنتين في كأس العالم وماذا كان رد فعلك؟".

سمو ولي العهد متحدثاً لـ "Fox News" عن الفوز التاريخي للمنتخب الوطني أمام الأرجنتين في مونديال 2022م 🇸🇦🇸🇦#لقاء_محمد_بن_سلمانpic.twitter.com/holcDDMxwT — د. رجاءالله السلمي (@r_als0lami) September 20, 2023

ورد ولي العهد السعودي على السؤال بالقول: "كنت مع عائلتي، مع إخوتي وزوجاتهم وأبنائهم نشاهد المباراة وقد أردنا أن نخرج من اللقاء بنتيجة مشرفة فقط لكننا انبهرنا".

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- سمو ولي العهد :



أنا محب للرياضة .. كنت مع عائلتي أشاهد المباراة #السعودية_الأرجنتين | #لقاء_محمد_بن_سلمان



pic.twitter.com/fTD4pOEUkE — سعودي 360 (@sport360Saudi) September 21, 2023

وكان المنتخب السعودي استهل مبارياته في مونديال "قطر 2022"، بتحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين 2-1.

وسجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي السعودية في الدقيقتين 48 و53 بعد أن منح ليونيل ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة أمام 88 ألف متفرج.

ورغم هذا الفوز، فقد ودعت السعودية مونديال قطر من دور المجموعات بينما واصلت الأرجنتين طريقها لتحصد اللقب العالمي للمرة الثالثة في تاريخها.

وكان المنتخب السعودي المنتخب الوحيد الذي تغلب على الأرجنتين في مونديال قطر.