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عدن - ياسمين التهامي - لمن يعاني من السكر . سعودي يقلب موازين الطب ويجد علاج طبيعي لهم 2023/09/21 الساعة 07:23 مساءً كشف مواطن سعودي، عن اسم شجرة تطرد البعوض عند زراعتها في المنازل ومخفضة لمرض السكري. وقال المواطن:" تجربتي في زراعة شجرة النيم كانت ناجحة في الرياض"، موضحا أن شجرة النيم تعد طاردة للبعوض.آ وتابع:"أوراق شجرة النيم مخفضة لمرض السكري"، مضيفا:"الهواء في الصيف يأتي بارداً بسبب أوراق الشجرة". اقراء ايضاً :

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