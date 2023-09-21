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العثور على ثروة ضخمة ومبلغ خيالي في منزل متسولة عربية (فيديو مدهش)

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عدن - ياسمين التهامي - العثور على ثروة ضخمة ومبلغ خيالي في منزل متسولة عربية (فيديو مدهش)

عثر أهالي حي سكني، في محافظة قنا المصرية على مليون جنيه في منزل متسولة، بعد وفاتها.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الأهالي في أحد أحياء محافظة قنا، عثروا على أموال ضخمة في منزل المتسولة، خيرية علي عبد الجليل وشهرتها غوايش، التي اعتادت التسول والتجول في شوارع مركز الوقف محافظة قنا ، والجلوس أمام المحال التجارية .

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وكانت "غوايش" قد توفيت منذ 10 أيام تقريبا، وتكفل أهالي الوقف بمصاريف دفنها، وعندما دخلوا منزلها تفاجأوا بثروتها والتي قدرت بنحو مليون جنيه بعملات مختلفة من فئة جنية حتى فئة 10 جنيهات.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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