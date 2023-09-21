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عدن - ياسمين التهامي - عالج نفسك من داخل منزلك .. خطوة سهلة تجعلك تتمتع بذاكرة خارقة مها كان عمرك

توصلت أبحاث حديثة، إلى العديد من الطرق والعلاجات التي يمكن أن تساعد في تعزيز الذاكرة بأنواعها.

واستعرض مقال أعده الدكتور جيريمي دين، الحاصل على درجة الدكتوراه في علم النفس ومؤسس مدونة PsyBlog، والذي يكتب عن البحث العلمي بمجالات علم النفس منذ عام 2004، استعرض خلاله ملخص لنتائج 10 دراسات في مجال علم النفس حول سبل دعم الذاكرة وتقويتها.

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وسرد جريمي دين أبرز العادات والممارسات لتقوية الذاكرة، تتمثل في:

1. الرسم

2. إغماض العينين: يساعد في تحريك الذاكرة. على سبيل المثال، تذكر شاهد عيان على جريمة ضعف عدد التفاصيل باستخدام هذه الطريقة.

3. تخيل كيفية الارتباط: اختبرت الدراسة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة ومن لا يعانون منها ووجدت أنها يمكن أن تساعد كليهما.

4. بروفة لمدة 40 ثانية: تقول دراسة حديثة أن التمرين على ذكرى لمدة 40 ثانية فقط يمكن أن يكون مفتاح الاستدعاء الدائم، وتنشيط الدماغ، وفق التقرير الذي نشره "العربية نت"

5. الجري حافيًا

6. الكتابة بخط اليد

7. رفع الأثقال

8. أنشطة الطفولة