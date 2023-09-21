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عدن - ياسمين التهامي - أمر مرعب ومخيف ولا يصدقه العقل .. ميتة تفاجئ الجميع وتعود للحياة قبيل دفنها بدقائق
ذُهل المشيعون بعودة مسنة للحياة بعد وفاتها بجلطة دماغية وبدء مراسم دفنها.
وأعلن الأطباء وفاة المسنة بيلا مونتويا، 76 عاما، الأسبوع الماضي بعد الاشتباه في إصابتها بجلطة دماغية، لكنها عادت للحياة بعد خمس ساعات، حيث اكتشف أقاربها الذين كانوا يستعدون لتبديل ملابسها قبل الدفن، أنها تلهث بحثا عن الهواء.
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وعقب ذلك نُقلت مونتويا مرة أخرى إلى العناية المركزة في المستشفى، وشكلت وزارة الصحة في الإكوادور لجنة للتحقيق في الحادث.
وقالت الوزارة في بيان نشرته، إن مونتويا تعرضت لسكتة قلبية تنفسية - توقف عضلة القلب والجهاز التنفسي - ولم تستجب لمحاولات الإنعاش، وأكد الطبيب المناوب وفاتها في ذلك الوقت، بحسب BBC عربي.
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