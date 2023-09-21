مأرب.. "العرادة" يعلن بناء كليتين ومبان سكنية لأعضاء هيئة التدريس في جامعة إقليم سبأ

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، الخميس، عن بناء كليتين في أرضية جامعة إقليم سبأ الجديدة ومبانٍ سكنية لأعضاء هيئة التدريس، وتكليف مكتب هندسي لإنجاز المخطط العام (الماستر بلان) لأرضية الجامعة.



جاء ذلك في كلمة له بالحفل الذي أقامته الجامعة لاستقبال الطلاب المستجدين وتكريم أوائل الأقسام العلمية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



كما أعلن العرادة عن تقديم جهاز كمبيوتر محمول لكل عضو من أعضاء مجلس الجامعة والمركز الأول لأوائل طلاب الأقسام العلمية للعام الجامعي 2021م - 2022م.



وشدد على ضرورة تقديم التعليم الجامعي بجودة عالية بحسب المعايير والاعتماد الاكاديمي المحلي والاقليمي والدولي، والاستمرار في الارتقاء بالأداء الأكاديمي وفق خطة الجامعة الاستراتيجية وبما يلبي رغبات المتقدمين للدراسة الجامعية.



وخاطب الطلاب بقوله: "العلم هو سلاحكم الذي ستدافعون به عن أنفسكم وعن وطنكم ومجتمعكم وشعبكم"، معرباً عن سعادته بمشاركته في فعالية الطلاب المستجدين وهم يستشرفون المستقبل وعلى أعتاب مرحلة جديدة من حياتهم التي ستحدد مستقبلهم المهني والشخصي.



وحث العرادة الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد والمثابرة لرفع مستوى التحصيل العلمي، والحرص على تطوير قدراتهم ومهاراتهم في كافة المجالات، للإسهام بفاعلية في السير بالوطن نحو التقدم والرخاء والازدهار.



من جانبه أشار رئيس جامعة اقليم سبأ الدكتور محمد حمود القدسي في كلمته الى تزامن هذا الحفل مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني الـ61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة التي أزاحت ظلام النظام الكهنوتي الإمامي البغيض عن الشعب اليمني، لتفتح له نور العلم والحياة والكرامة والتطور والانجازات.



وأشار إلى الإنجازات والنجاحات الكبيرة التي حققتها الجامعة منذ صدور قرار انشائها في 2016م، في أداء رسالتها التعليمية لكل أبناء اليمن، وتحقيق غايتها بأن تكون صرحاً أكاديميا زاخراً بالعلم والمعرفة ومنافساً جاداً لنظرائها من الجامعات الحكومية على امتداد الوطن.



كان العرادة قد افتتح عند وصوله الجامعة المرحلة الثانية من معامل كلية الطب والعلوم الصحية، مستمعاً إلى شرحٍ من المختصين عن محتويات كل معمل والأجهزة والأدوات المعملية الحديثة فيها، لتمكين الطلاب من التطبيق العملي للمواد النظرية على أعلى مستوى، بما يرفع من جودة مخرجات الكلية وكفاءة الأطباء.

