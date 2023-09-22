شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة لذيذة تضبط السكر في الدم وتعزز صحة القلب وتكافح كل أنواع السرطانات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاكهة لذيذة تضبط السكر في الدم وتعزز صحة القلب وتكافح كل أنواع السرطانات

أكدت إحدى الدراسات ، التي نُشرت في مجلة Nutrients Journal في عام 2019 ، وجدت أن تناول التفاح قبل 30 دقيقة من تناول وجبة من الأرز الأبيض أدى إلى انخفاض مستويات السكر في الدم بمقدار النصف تقريبًا.

كجزء من البحث ، تناولت 18 شابة وجبات اختبارية بترتيب عشوائي في 14 صباحًا منفصلًا.

اقراء ايضاً :

لقد أكلوا فقط الأرز والتفاح والأرز في نفس الوقت (يشار إليها باسم A + R) أو تفاحة قبل 30 دقيقة من الأرز (PA + R) أو محلول سكر بنفس محتوى السكر مثل تفاحة قبل الأرز ( PSS + R).

قال: "بالمقارنة مع مرجع الأرز ، حققت PA + R تخفيضًا بنسبة 50 بالمائة من iAUC0-120 ، وتخفيضًا بنسبة 51.4 بالمائة لمتوسط ​​قيمة الذروة ، وخفضًا بنسبة 52.6 بالمائة من رحلة نسبة السكر في الدم في 240 دقيقة ، بينما PSS + أظهر R انخفاضًا بنسبة 29.7 في المائة و 31.6 في المائة في قيمة الذروة ورحلة نسبة السكر في الدم ، على التوالي. "

لذلك ، تعتبر الوجبة التي تم تناولها بالتفاح أولاً الأكثر فاعلية لخفض نسبة السكر في الدم.

وخلصت إلى أن: "في هذه الدراسة ، حققنا انخفاضًا في نسبة السكر في الدم بعد تناول وجبة أرز مع تحميل تفاحة مسبقًا قبل الوجبة بـ 30 دقيقة.

"باعتباره فاكهة ، يعتبر التفاح مناسبًا بشكل خاص لاستخدامه كطعام مسبق التحميل لأنه مقبول جيدًا ويسهل حمله ومتوفر على مدار العام في جميع أنحاء العالم ويمكن تناوله إما كطعام منعش بين الوجبات أو كعنصر من مقبلات السلطة .

في الختام ، وجدت الدراسة الحالية أنه بالمقارنة مع التحكم في الأرز ، فإن التحميل المسبق للتفاح الذي يحتوي على 15 جرامًا من الكربوهيدرات المتاح يقلل بشكل ملحوظ من الاستجابات الحادة لنسبة السكر في الدم بعد الأكل دون تأثير سلبي على الشبع.

"يمكن لمكون السكر أن يفسر جزئيًا تأثير تثبيط نسبة السكر في الدم من التحميل المسبق للتفاح.

"نظرًا للأهمية السريرية لتقليل رحلة نسبة السكر في الدم إلى الحد الأدنى لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 والمضاعفات المرتبطة به ، فإن الإمكانات الأيضية للحمل المسبق للفاكهة قبل تناول وجبة عالية المؤشر الجلايسيمي تستحق الاختبار على مرضى السكري والسكري على أمل لتطوير نهج غذائي جديد سهل وعملي لإدارة جلوكوز الدم بعد الأكل ".

كما أيدت دراسات أخرى استهلاك التفاح لخفض نسبة السكر في الدم.

قال أحد التحليلات التلوية للأوراق الحالية ، التي نُشرت في مجلة Nutrition Journal في عام 2004: "من بين الأوراق التي تمت مراجعتها ، كان التفاح مرتبطًا على نحو ثابت بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والربو ومرض السكري من النوع 2 عند مقارنته بالفواكه والخضروات الأخرى وغيرها من مصادر الفلافونويد.

كما ارتبط استهلاك التفاح بشكل إيجابي بزيادة وظائف الرئة وزيادة فقدان الوزن.

ومع ذلك ، حذرت ورقة أخرى من المجلة الطبية البريطانية في عام 2003 من تناول الفاكهة في شكل عصير إذا كنت مصابًا بالسكري.

وقالت: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى وجود عدم تجانس في الارتباطات بين الاستهلاك الفردي للفاكهة وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

"زيادة استهلاك فواكه كاملة معينة ، لا سيما التوت الأزرق والعنب والتفاح ، يرتبط بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، في حين أن زيادة استهلاك عصير الفاكهة يرتبط بمخاطر أعلى".

كما يحذر موقع Diabetes.co.uk من أن ثلاث حصص من عصير الفاكهة أسبوعيًا يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة ثمانية بالمائة.

تشمل الأعراض الشائعة لمرض السكري ما يلي:

الشعور بالعطش الشديد كثرة التبول أكثر من المعتاد ، خاصة في الليل الشعور بالتعب الشديد فقدان الوزن وفقدان كتلة العضلات حكة حول القضيب أو المهبل ، أو نوبات متكررة من مرض القلاع الجروح أو الجروح التي تلتئم ببطء رؤية مشوشة.