تزامنا مع ذكرى الانقلاب.. - وقفة احتجاجية لنازحي مخيم السويداء بـ"مأرب" تنديدًا بجرائم الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم النازحون والمهجرون في مخيم السويداء شمال مدينة مأرب، وقفة احتجاجية اليوم الخميس، تزامنًا مع الذكرى التاسعة لانقلاب مليشيا الحوثي على الدولة في الـ21 من سبتمبر 2014، وتنديدًا باستمرار انتهاكاتها على مدى تسع سنوات.



وفي الفعالية، ندد الحاضرون بالانقلاب الحوثي على الدولة وما تقوم به المليشيات من بطش وتنكيل ونهب للمواطنين في مناطق سيطرتها وما تسعى إليه من طمس الهوية الوطنية وتشويه القيم الدينية والاجتماعية للشعب اليمني.



وأكد المشاركون على صمودهم وثباتهم واستمرارهم في النضال والكفاح ضد المليشيات برغم ما أصابهم من انتهاكات وما قدموه من تضحيات تهون في سبيل الوطن، ونصرة المظلوم، واجتثاث ظلم المليشيات وتخليص الشعب من بطشها.



وفي كلمتها، أكدت المرأة على أهمية الاصطفاف الوطني، وتوحيد الصف الجمهوري، من أجل مواجهة الكهنوت الحوثي الذي لم تسلم من شره شريحة من شرائح المجتمع بما فيهم المرأة التي واجهت شتى أنواع الانتهاكات الحوثية.



ودعت الوقفة في بيانها الختامي إلى التمسك بالثوابت الوطنية، وفي صدارتها مبادئ وأهداف الثورة اليمنية ونظامها الجمهوري.

كما دعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى التصدي للمخاطر المحدقة بالشعب اليمني وثورته ونظامه الجمهوري، وأكدت وقفة النازحين أنهم مع السلام العادل والشامل وفقا لمبادئ العدالة الانتقالية يضمن الحقوق ويجبر الضرر.



تخلل الوقفة مشاركات خطابية من عدد من النازحين وضحايا الانتهاكات الحوثية أكدت في مجملها على أهمية استمرار مواجهة المليشيات الحوثية وأهمية تظافر الجهود في القضاء عليها واستعادة الدولة المخطوفة.