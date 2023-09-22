عثر على اثنين فقط.. وفاة ثلاثة أشخاص غرقًا في ساحل البريقة بـ"عدن"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي ثلاثة أشخاص، يوم الخميس، غرقًا في إحدى سواحل العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

وقالت مصادر إعلامية، إن ثلاثة أشخاص توفوا غرقا الخميس، في ساحل البريقة بعدن، أثناء محاولتهم السباحة في شاطئ البحر.

وبحسب المصادر، فقد عثر على جثمان شابين فيما لم يعثر على جثمان الشاب الثالث حتى اللحظة.

وفي وقت سابق، حذرت قوات خفر السواحل من السباحة في شواطئ عدن خلال شهري أغسطس وسبتمبر، نظرا لحالة الرياض، وتزايد مخاطر الغرق في السواحل.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، توفي العشرات من المواطنين أثناء محاولتهم السباحة في سواحل بحر عدن، وسط تحذيرات متكررة من السباحة أثناء اضطرابات البحر.