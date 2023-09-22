شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بيان عاجل من الديوان الملكي حول تفاصيل الحالة الصحية للملك سلمان بن عبدالعزيز ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الحالة الصحية للملك سلمان بن عبدالعزيز، لقد تعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لوعكة صحية عدة مرات خلال العام الجاري، حيث تم إدخاله المشفى لتلقى العلاج والرعاية الصحية مرات عديدة، وذلك لإجراء عملية جراحية في المرارة تارة، ولإجراء عملية تغيير بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب تارة أخرى، وما بين هذه العملية وذاك يتم إجراء فحوصات دورية للإطمئنان على صحته، وفي هذا المقال نقدم لكم تفاصيل حول تطورات الحالة الصحية للملك سلمان بن عبدالعزيز

تطورات الحالة الصحية للملك سلمان بن عبدالعزيز لقد أعلنت مصادر رسمية في الديوان الملكي عن إدخال الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى، وذلك مساء يوم أمس السبت الموافق السادس من شهر شوال لعام 1444 هجري، السابع من شهر مايو لعام 2023م، وحول تطورات الحالة الصحية للملك سلمان بن عبد العزيز نذكر بعض النقاط :

لقد أكدت المصادر الرسمية والطبية أن الحالة الصحية للملك سلمان بن عبدالعزيز مستقرة وجيدة. وأن كل ما في الأمر هو إجراء فحوصات طبية دورية، بهدف الاطمئنان على الحالة الصحية ووضعه الصحي. وذلك في ظل إجراء عمليات متكررة في الآونة الأخيرة. وقد عبّر المواطنون السعوديون عبر تويتر عن محبتهم للملك، ودعاءهم المستمر له بدوام الصحة والعافية. فقد كتب عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز في تغريدة له عبر تويتر : “حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأطال عمره وأسبغ عليه تمام الصحة والعافية”. كما جاء في إحدى التغريدات : ” لو كانت لي دعوة مستجابه لصرفتها لولي الامر “. وأضاف داعياً بقوله : اللهم اشفِ عبدك خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واكتب له الصحة والعافيه عاجلاً غير آجل بيان من الديوان الملكي نقل الملك سلمان للمستشفى في ظل التساؤلات بين الأوساط الشعبية والرسمية في المملكة العربية السعودية، فقد صدر بيان من الديوان الملكي حول نقل الملك سلمان للمستشفى، وذلك مساء السبت الموافق السابع من شهر مايو/ أيار لعام 2023م لكن صدور البيان كان صباح اليوم الأحد بتاريخ الثامن من مايو لعام 2023م الموافق السابع من شهر شوال 1444 هجري، حيث جاء في نص البيان :

” بيان من الديوان الملكي “ “دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – مساء يوم أمس السبت 6 شوال 1444هـ الموافق 7 مايو 2023م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية”. فيما لم يتضح من البيان أي تفاصيل حول ما إن كانت الحالة الصحية للملك سلمان جيدة أم غير ذلك. الملك سلمان بن عبد العزيز تويتر لقد كان هذا الصباح مختلفاً بالنسبة للشعب السعودي، حيث استيقظ السعوديون على خبر إدخال الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مستشفى الملك فيصل بجدة، لكن كشف بيان صادر عن الديوان الملكي أن هذا يتم ضمن إجراءات روتينية اعتيادية بهدف الاطمئنان على صحة الملك، وقد تفاعل المواطنون مع الخبر داعين للملك بالشفاء، ومن أبرز التغريدات على تويتر :

كتب أحد المواطنين في تغريدة له : “الله يمتعه بالصحة والعافية وعلى الجميع أن يدعوا له بالعافية الدائمة ليبقى لنا خبير السياسة في العالم”. وأضاف : “الله يمدك بعونه وقوته مليكنا الملك_سلمان”. كما غرّد يزيد بن فيصل :الملك_سلمان بن عبدالعزيز الف لاباس عليك ياحبيب شعبه وماتشوف ان شاء الله الا العافية”. الحالة الصحية للملك سلمان بن عبدالعزيز، لم يكشف البيان الصادر عن الديوان الملكي أي تفاصيل سوى أن الهدف من دخول المشفى هو إجراء فحوصات طبية. .