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عدن - ياسمين التهامي - شاب يوثق تناوله حليب مخزن منذ 46 عاما.. شاهد: ردة فعله بعد تذوقه

وثق شاب مقطع فيديو لتجربة تناوله حليب مخزن منذ 46 عاما.

وخلال الفيديو قام الشاب بفتح علبة الحليب، وعلق قائلا:" رائحته رائحة أسمنت، شكله شكل أسمنت".

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وقام بوضع كمية من الحليب داخل كوب، ثم وضع عليه مياه، وقام بدمج محتويات الكوب باستخدام ملعقة.

وفي نهاية الفيديو، قام الشاب بتناول الحليب، وسرعان ما أخرج الحليب من فمه، قائلا:"طعم أسمنت".

وأثار المقطع حالة من الجدل، وعلق مغرد قائلا:" هو وش دراه بطعم الأسمنت طيب"، وأضاف مغرد:" يبغى يحصد مشاهدات".

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