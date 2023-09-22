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عدن - ياسمين التهامي - أول محافظة يمنية تحظر بيع القات وتمنع دخوله بقرار رسمي.. وثيقة

اقراء ايضاً : �تخذ محافظ سقطرى رأفت الثقلي قرارا يقضي بمنع دخول نبتة القات الى جزيرة سقطرى .

ونص القرار على منع دخول القات عبر كافة المنافذ البحرية والجوية الواصلة الى الجزيرة .

وأشار القرار الى انه وبسبب المضار الكثيرة لهذه النبتة فانه تقرر منع دخولها الى الجزيرة .

ويعد هذا القرار الأول من نوعه في سقطرى والثاني على مستوى اليمن حيث طبق القرار في محافظة عدن قبل سنوات قبل ان يفشل لاحقا . �تخذ محافظ سقطرى رأفت الثقلي قرارا يقضي بمنع دخول نبتة القات الى جزيرة سقطرى .ونص القرار على منع دخول القات عبر كافة المنافذ البحرية والجوية الواصلة الى الجزيرة .وأشار القرار الى انه وبسبب المضار الكثيرة لهذه النبتة فانه تقرر منع دخولها الى الجزيرة .ويعد هذا القرار الأول من نوعه في سقطرى والثاني على مستوى اليمن حيث طبق القرار في محافظة عدن قبل سنوات قبل ان يفشل لاحقا .

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