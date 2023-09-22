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عدن - ياسمين التهامي - الشرطة السعودية تعتقل لصا سرق سيارة بلمح البصر في الرياض (فيديو)
تمكنت شرطة منطقة الرياض بالسعودية، من القبض على المتهم في سرقة مركبة أثناء انشغال مالكها بإصلاحها أمام أحد مراكز الصيانة.
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وأكدت الشرطة أنه تم استرداد المركبة وإيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، تفاصيل الحادثة أمام ورشة صيانة المركبات.
🎥 | شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص سرق مركبة pic.twitter.com/T8jUBGvlON— الأمن العام (@security_gov) September 21, 2023
كما يظهر المقطع، سيارة تقف أمام ورشة ويقوم أحد العمال بإجراء أعمال الصيانة في المحرك، وفجأة تسلل لص إلى داخل المركبة، وقادها إلى الخلف وفر بها من الموقع.
وحاول صاحب المركبة اللحاق به والإمساك به دون جدوى، حيث فر هاربا بسرعة من المكان على الرغم من أن غطاء المحرك كان مفتوحا.
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