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عدن - ياسمين التهامي - الدفاع المدني السعودي يحذر المواطنين بشدة..خذوا حذركم من هذا الأمر وقد اعذر من انذر!!

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتُشكِّل خطورة، والالتزام بالتعليمات المُعلَنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية ابتداء من يوم غد الثلاثاء حتى السبت المقبل. اقراء ايضاً :

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