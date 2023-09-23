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عدن - ياسمين التهامي - تصرخ بصوت عال.. امرأة في الكويت تدعي أنها "المهدي المنتظر" (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول في الكويت سيدة تصرخ في بهو أحد المجمعات التجارية وتدعي أنها "المهدي المنتظر". وقالت السيدة وهي في حالة هستيرية "أنا الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، إمام المرسلين يوم الدين العظيم". اقراء ايضاً : وذكر المدونون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن الفيديو تم تصويره في مجمع "الأڤنيوز". وأثار الفيديو غضب نشطاء منصة "إكس" (تويتر سابقا) الذين تساءلوا عن هدف السيدة وسبب صراخها بهذه الطريقة. وطالب العديد بكشف ملابسات الفيديو والقبض على السيدة ومعاقبته https://t.co/vMnV5VHGR7

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