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عدن - ياسمين التهامي - طريقة عمل المطبق السعودي باللحم المفروم بخطوات سهلة وبسيطة

يعد المطبق السعودي باللحم المفروم من أشهر الأطباق الشعبية في المملكة العربية السعودية، وهو عبارة عن عجينة رقيقة محشوة باللحم المفروم والبصل والبيض، ويتميز المطبق السعودي بطعمه اللذيذ وسهولة تحضيره، وهو من الأطباق المناسبة لجميع الأوقات.

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مكونات المطبق السعودي

عجينة المطبق:

حشوة اللحم المفروم:

طريقة التحضير:

تحضير العجينة: في وعاء كبير نخلط الطحين والملح والبيكنج باودر، ثم نضيف البيض والزيت النباتي ونعجن باليد حتى تتجانس المكونات، وبعد ذلك نضيف الماء الدافئ بالتدريج حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة، وفي النهاية نغطي العجينة ونتركها ترتاح لمدة ساعة.

طهي اللحم المفروم: في مقلاة على نار متوسطة نذوب السمن ونضيف اللحم المفروم والبصل المفروم، ثم نقلب المكونات حتى يتغير لون اللحم، وبعد ذلك نضيف الثوم المفروم والملح والفلفل والبهارات، ونترك اللحم على نار هادئة لمدة 15 دقيقة حتى ينضج، وبعد ذلك نضيف البيضة ونقلب حتى تمتزج باللحم.

حشو العجينة: نقسم العجينة إلى كرات صغيرة ونفرد كل كرة من العجينة على شكل دائرة، ثم نضع الحشوة في منتصف العجينة ونغلق العجينة على الحشوة على شكل مربع.

طهي المطبق: في مقلاة على نار متوسطة نضيف القليل من الزيت، ثم نضع المطبق في المقلاة ونطهيه حتى يأخذ اللون الذهبي من الأسفل، ونقلب المطبق على الجهة الأخرى ونطهيه حتى يأخذ اللون الذهبي من الأعلى.

تقديم المطبق: نقطع المطبق إلى شرائح ونقدمه ساخناً مع الفلفل الحار والسلطة الخضراء.

المطبق السعودي باللحم المفروم هو طبق لذيذ وسهل التحضير، وهو من الأطباق المناسبة لجميع الأوقات.