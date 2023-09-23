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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. عشرات السيارات الإماراتية تتجه إلى المملكة للاحتفال باليوم الوطني السعودي 93

وثق مقطع فيديو متداول، جموع إماراتية قادمة إلى السعودية للاحتفال باليوم الوطني 93 للمملكة. وأظهر الفيديو اصطفاف عدد كبير من السيارات داخل أحد الانفاق متجهة إلى المملكة، بينما حمل أحد الأشخاص علم السعودية على ظهر سيارته. اقراء ايضاً : ورفرف العلم السعودي الذي حمله أحد الأشخاص، ولوح بيه وسط عشرات السيارات. https://t.co/9rlMI4pmfR

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