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عدن - ياسمين التهامي - شاهد أب سعودي يفترش الطريق على الرصيف وينتظر خروج ابنته من الكلية 2023/09/23 الساعة 10:15 صباحاً (جهينةيمن) وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو لمواطن ينام على الرصيف في انتظار خروج ابنته من الكلية. وأظهر الفيديو الرجل وهو يفترش جانب الطريق السريع أسفل سيارته على ما يبدو في انتظار ابنته. ولاقى الفيديو تفاعل واسع من المغردين الذين أشادوا بعضهم بتصرفه وآخرون انتقدوا هذا الأمر بسبب خطورة ذلك. https://t.co/vXBWzPdE5t اقراء ايضاً :

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