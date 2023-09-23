أحدهما على يد والده.. مقتل شخصين في حادثتين منفصلتين بشبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شخصان في حادثتين منفصلتين بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.



وقالت مصادر محلية، إن شابا يُدعى (صالح علي سالم لقرن القميشي)، قتل مساء أمس، برصاص مسلح أمام منزله الكائن بمنطقة "هدى" بمديرية حبان، جنوب شرق شبوة.



ورجت المصادر أن تكون الحادثة على علاقة بقضية ثأر سابقة.



وفي مديرية مرخة العليا، أقدم المواطن "عبدالله القبالي" على قتل نجله "علي" البالغ من العمر 19 عاماً في منطقة "مخوار"، إثر خلاف نشب بينهما، أمس الأول.



وتشهد محافظة شبوة الخاضعة لمليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات، فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للثارات القبلية وجرائم القتل وخاصة منها ذات الطابع الأسري.

