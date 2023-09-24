شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن برشلونة يعلن طبيعة إصابة دي يونج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدر برشلونة، مساء السبت، بيانا للكشف عن طبيعة إصابة نجمه الهولندي فرينكي دي يونج.

وغادر دي يونج، مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدقيقة 36 من الشوط الأول، بعد تعرضه لإصابة في كاحله، ودخل بدلا منه بابلو جافي.

وقال برشلونة في بيانه: "أظهرت الاختبارات التي أجريت هذا المساء، أن دي يونج يعاني من إصابة في الكاحل الأيمن".

وأضاف البيان: "دي يونج لن يكون متاحا، وتعافيه سيعتمد على مدى استجابته للعلاج".

يشار إلى أن صحيفة "سبورت" الكتالونية، ذكرت أن النجم الهولندي سيغيب عن الملاعب حتى بداية تشرين الثانى/نوفمبر المقبل.

وحقق برشلونة انتصارا قاتلا (3-2) خلال مواجهة سيلتا فيجو، على ملعب مونتوجويك، ضمن الجولة السادسة من الليجا.

ورفع البرسا رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الليجا بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 4 نقاط في المركز السابع عشر..