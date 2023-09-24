شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نجم ريال مدريد: رفضت باريس.. وأتمنى صفقة مبابي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكد الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب وسط ريال مدريد، أنه تلقى عرضا من باريس سان جيرمان، لضمه قبل الانتقال لصفوف الميرنجي، مشيرا إلى رغبته في انضمام مواطنه كيليان مبابي للملكي.

وقال تشواميني، خلال حواره لقناة "كانال بلس" الفرنسية: "لقد تلقيت عرضا من باريس، وفكرت في الأمر لأنه ناد كبير، وأريد دائما أن تنجح الأندية الفرنسية".

وأضاف: "لكن عندما يتصل ريال مدريد، فمن الصعب جدا أن تقول لا".

وحول رأيه في انتقال مبابي لصفوف ريال مدريد المرتقب، أجاب: "كنت أتمنى أن ينضم، أفضل اللاعبين في العالم يجب أن يرتدوا قميص ريال مدريد، وكيليان واحد منهم، وكنت أود أن ينضم إلينا".

ووقع تشواميني لريال مدريد في صيف 2022 ولمدة 6 مواسم، قادما من موناكو، بصفقة بلغت قيمتها الإجمالية 100 مليون يورو..