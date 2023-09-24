شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن النصر السعودي يخطط لمفاجأة كريستيانو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تستعد إدارة نادي النصر لتقديم مكافأة خاصة لقائد الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تألق مع "العالمي" وأصبح هداف الدوري السعودي، في ظل وجود العديد من نجوم العالم في البطولة المحلية.

وأحرز الدون 9 أهداف خلال الموسم الحالي بقميص العالمي، خلال 7 جولات خاضها بدوري روشن للمحترفين.

وأكد مصدر في نادي النصر، خلال تصريحات لكووورة، أن إدارة "العالمي" لديها الرغبة في استمرار كريستيانو مع الفريق لأطول مدة ممكنة.

وقال المصدر: "التعاقد مع كريستيانو مطلع العام كان حدثا عالميا، وبدت ثمار هذا التعاقد تظهر للجميع على جميع الأصعدة.. لقد تأقلم النجم البرتغالي مع الفريق بشكل سريع".

وتابع: "تواجد كريستيانو ساهم في قبول العديد من النجوم العالميين للعروض المقدمة لهم من قبل الأندية السعودية، وهذا الموسم كان الدوري السعودي محط اهتمام العالم".

وأوضح: "كريستيانو هو قائد الفريق والجميع يعرف قيمته الفنية، والإدارة بدأت التفكير في تمديد عقده حتى 2026".

وكان نادي النصر قد أعلن تعاقده مع صاروخ ماديرا في يناير/تشرين الثاني الماضي بعقد يمتد حتى 2025.