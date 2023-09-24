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عدن - ياسمين التهامي - سخط كبير وضجة عارمة بـ مصر بشأن سعر آيفون 15 برو ماكس

تعاني شركة آبل الأمريكية من ظاهرة الأوفر برايس على أحدث هاتف ذكي أطلقته في الأسواق، وهو آيفون 15 برو ماكس. وذلك بعد أن شهد الهاتف إقبالا رهيبا من المستخدمين فور فتح متاجر آبل أمام الجمهور.

وقد وصل سعر الأوفر برايس للهاتف في بعض الأسواق إلى مستويات خيالية، تفوق سعره الرسمي بمرات عدة. فمثلا، في الإمارات، يبلغ سعر الهاتف الرسمي 5100 درهم، بينما يصل سعر الأوفر برايس إلى 5400 درهم.

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وفي مصر، يبلغ سعر الهاتف الرسمي حوالي 20 ألف جنيه، بينما يصل سعر الأوفر برايس إلى 99 ألف جنيه.

سعر آيفون 15 برو ماكس في مصر

ردود الأفعال على سعر آيفون 15 برو ماكس في مصر

لاقى سعر آيفون 15 برو ماكس في مصر ردود فعل متباينة بين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

فبينما هناك من يعتبر هذا السعر مبالغا فيه وغير منطقي، وأن هذا الجهاز لا يستحق هذه المبالغ الطائلة، هناك من يبرر هذا السعر بأن هذا الجهاز يمثل قمة التكنولوجيا والابتكار، وأنه يستحق كل قرش.

وقد جاءت التعليقات على منشور المتجر الإلكتروني الذي طرح آيفون 15 برو ماكس بسعر 99 ألف جنيه ساخرة وغاضبة، حيث اعتبر كثير من المتابعين أن هذا المتجر يستغل حب المصريين لآيفون ويرفع سعره بشكل غير مبرر.

كما سخروا من المشترين المحتملين لهذا الجهاز، وقارنوا سعره بأشياء أخرى يمكن شراؤها بهذه المبالغ.

ولكن لم يقتصر التفاعل على مصر فقط، ففي دول أخرى، كان هناك تزاحم وإقبال كبير على شراء آيفون 15 برو ماكس.

ففي دبي، تداولت فيديوهات على منصات يوتيوب وفيسبوك وتيك توك، تظهر حشودا من المواطنين يتسابقون للحصول على هذا الإصدار.

واعترض Ahmed Taher عبر حسابه على تويتر بأن سعره في مصر هو ضعف السعر العالمي.