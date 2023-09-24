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عدن - ياسمين التهامي - بلا رحمة ولا شفقة .. مصرية تقتل زوجها الكفيف بطريقة وحشية وما فعلته بالجثة صدم الجميع؟

قررت السلطات القضائية المصرية، الحبس 15 يومًا لسيدة ارتكبت الجريمة المروعة بقتل زوجها الكفيف وتهشيم رأسه وترك جثته تحت السرير بغرفة نومها لمدة يومين.

وبحسب سجلات مديرية أمن القاهرة، تلقت قوات الأمن بلاغاً يفيد بالعثور على جثة عامل كفيف يدعى سعيد أحمد يبلغ من العمر 39 عاماً، مقتولاً وملقا في العقار الذي تقع فيه الشقة بمدخله. حيث يعيش هو وعائلته.

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وأثناء التحقيق حاصرت الزوجة التي انهارت واعترفت بأنها قتلت زوجها لأنها شككت في سلوكه وأنه يواعد امرأة أخرى وينفق عليها المال.

وأوضحت أنها في يوم الجريمة تشاجرت معه لأنه رفض أن يعطيها مبلغا من المال، فقامت بطعنه عدة مرات حتى تم استئصال أعضائه الداخلية، ثم ضربته على رأسه بالعصا. . عصا حتى أنها كسرتها إلى قطع.

وبعد ذلك، قامت بوضع الجثة تحت السرير في غرفة النوم، واستخدمت مروحة على الجثة لمنع انتشار الرائحة، وادعت لأطفالها أن والدها مريض وسيأتي عمها وينقله إلى المستشفى.