قيادي حوثي يهدد بقطع لسان من يرفض الاحتفال بما يسمى "المولد النبوي"

المنامة - ياسر ابراهيم - هدد قيادي بارز في مليشيا الحوثي الإرهابية، بمحافظة إب (وسط اليمن)، بقطع لسان ويد كل من يرفض الاحتفال بمايسمى بالمولد النبوي.

جاء ذلك في تسجيل مصور له، أثناء احتفالية للجماعة بالمناسبة التي حولتها المليشيا إلى مناسبة مقدسة وجرمت كل من يرفض الاحتفال بطقوسها المستوردة من إيران.

وتداول ناشطون تسجيلا للقيادي الحوثي المعُيّن وكيلا لمحافظة إب، لشؤون التعليم، "عبدالفتاح غلاب" وهو يتوعد بقطع لسان ويد كل من يقول أن الاحتفال بالمولد النبوي "بدعة".

وكانت المليشيا الحوثية قد ألزمت المحال التجارية والمؤسسات الخاصة بالمحافظة برفع شارات وإضاءات خضراء للتعبير عن احتفالها بما يسمى المولد النبوي، وأجبرتهم على دفع جبايات مالية كبيرة، وقامت باختطاف عدد من الرافضين لتلك التوجيهات.