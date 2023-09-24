إصلاح "ريمة" ينتخب قيادة جديدة لهيئة شوراه المحلية ومكتبه التنفيذي (أسماء)

المنامة - ياسر ابراهيم - عقدت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ريمة، دورتها الاعتيادية، السبت في مدينة مأرب، تحت شعار "معا لترسيخ مبدأ الشورى ونهج الديمقراطية" بالتزامن مع احتفالات شعبنا بثورتي 26سبتمبر و14 أكتوبر والذكرى 33 لتأسيس الإصلاح.

وفي جلسة الافتتاح التي ترأسها أكبر الأعضاء سناً، علي محمد الفقيه، بدأت بالترحم على أرواح المتوفين من أعضاء هيئة الشورى وقيادة المكتب التنفيذي وعلى رأسهم رئيس الهيئة الشيخ غالب علي المسوري، ورئيس المكتب التنفيذي الأستاذ صالح عبده محفل، والشهداء الأبرار من منتسبي الجيش والأمن والمقاومة الشعبية الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة في معركة الحرية والكرامة واسترداد الجمهورية من أيدي العصابة الحوثية الإجرامية.

وفي كلمة الافتتاح عبر الفقيه عن شكره واعتزازه بالدور النضالي لقيادة وأعضاء الإصلاح بالمحافظة في مختلف المراحل والمحطات التي مرت بها بلادنا، ضمن الدور الوطني للتجمع اليمني للإصلاح ووفقا لسياسات الحزب وموجهاته.

كما نوه إلى الدلالة التي يحملها انعقاد هذه الدورة وانتخاب قيادات وحداته التنظيمية في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد؛ ما يؤكد بجلاء تمسك الإصلاح بقيمه الشوروية ونهجه الديمقراطي والتزامه بنظامه الأساسي ولوائحه الداخلية.

على إثر ذلك قام أعضاء هيئة الشورى بانتخاب قيادة جديدة لهيئة الشورى المحلية بالمحافظة، كانت نتائجها على النحو التالي:

حسن مهدي علي الحوري - رئيسا

حفظ الله صالح حمود - نائبا

مطهر علي احمد يوسف - مقررا

وبدوره قام رئيس الهيئة المنتخب بدعوة الاعضاء لانتخاب اللجنة القضائية، تمثلت نتائجها بفوز:

أحمد علي حسن المسوري - رئيسا

ثابت عبد الله الاحمدي - عضوا

محمد أحمد كبران - عضوا

بعد ذلك قدم المكتب التنفيذي لرئيس وأعضاء الهيئة تقرير الأداء عن الفترة الماضية استعرض فيه إنجازات المكتب خلال فترة عمله في كافة دوائر المكتب ومجالاته، وتمت المصادقة عليه وإقراره بعد الأخذ بملاحظات الأعضاء عليه.

وبعد تقديم قيادة المكتب التنفيذي استقالتها، انتخبت هيئة الشورى من جديد قيادة للمكتب التنفيذي أسفرت عن انتخاب:

د. يوسف سعد محمد السعيدي - رئيسا للمكتب.

مهدي صالح الذارعي - أمينا للمكتب.

محمد غالب المشرع - أمينا مساعداً للمكتب.

د. مصلح أحمد الأحمدي - رئيساً للدائرة السياسية

علي يوسف الذارعي - رئيساً لدائرة التنظيم والتأهيل

غيلان محمد الحواداني - رئيساً لدائرة التوجيه والإرشاد

علي علي محمد عومان - رئيساً لدائرة التعليم

محمد أحمد القليصي - رئيساً لدائرة الإعلام والثقافة

عبدالكريم صالح محفل - رئيساً للدائرة الاجتماعية والنقابات

يحيى قاسم الشرعبي - رئيساً للدائرة المالية والاقتصادية

علي ثابت الوريش - رئيساً لدائرة التخطيط والتنمية البشرية

صالح احمد صغير علي - رئيساً للدائرة الانتخابات والقانونية

عبده حسن عبدالله الريمي - رئيساً لدائرة الطلاب

أميرة عمر الأحمدي - رئيسة لدائرة المرأة.

وفي البيان الختامي باركت هيئة الشورى المحلية نجاح أعمال الهيئة وانتخاب قيادة جديدة، متمنية للجميع التوفيق في مهامهم التنظيمية والوطنية.

كما أشاد البيان بالدور النضالي لقيادة وأعضاء الإصلاح بمحافظة ريمة في مختلف المراحل والمحطات التي مرت بها البلاد، ضمن الدور الوطني للتجمع اليمني للإصلاح ووفقا لسياساته وموجهاته، محيياً المرأة الإصلاحية في المحافظة، وأدوارها الوطنية الرائدة في المعركة المصيرية إسنادا وتوعية وتثقيفا.

وثمن البيان الدور الوطني لأبناء المحافظة من كافة المكونات والأحزاب والفئات المجتمعية؛ في التصدي لعصابات التمرد والانقلاب الحوثية في كافة الجبهات العسكرية والسياسية والإعلامية.

ودعا شركاء النضال الوطني إلى بذل المزيد من النضال والتلاحم وتوحيد الجهود لتحقيق النصر الشامل وقطع دابر الانقلاب الحوثي.

وأدان البيان الأعمال الإجرامية التي قامت بها مليشيا الحوثي في محافظة ريمة متوعدا بمقاضاتها.

ودعا المنظمات الحقوقية والجهات ذات العلاقة إلى القيام بواجبها في توثيق هذه الجرائم والانتهاكات وتداولها وتبيين الوجه الحقيقي لمليشيات الحوثي للرأي المحلي والعالمي.

كما دعا الحكومة والمنظمات العاملة في المجال الإنساني إيلاء قضية النازحين والمشردين الأهمية القصوى، ورعاية الجرحى والمعاقين وأسر الشهداء والمختطفين، وفقا لما ذكره موقع "الصحوة نت" الناطق باسم الحزب.

