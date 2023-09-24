[ مركز حقوقي يدعو السلطات المصرية إلى وقف ترحيل السياسي "الشجاع" إلى عدن ]

دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اليوم الأحد، السلطات المصرية إلى وقف إجراءات ترحيل السياسي اليمني، الدكتور عادل الشجاع إلى العاصمة المؤقتة عدن، محذراً من مخاطر ذلك على حياته.



وقال المركز في بيان مقتضب نشره على منصة إكس، "لا يحق للدول ترحيل الأفراد قسراً إلى بلد آخر أو إلى موطنهم الأصلي عندما يؤدي هذا الإجراء إلى تعريض سلامتهم للخطر بسبب اختلاف وجهات النظر أو المعتقدات الشخصية".



وأضاف: "ندعو المسؤولين في مصر إلى الامتناع عن ترحيل الدكتور عادل الشجاع إلى عدن ووقف أمر الترحيل، لأنه من المحتمل أن يعرض سلامته وحياته للخطر".



وكانت زوجة القيادي في حزب المؤتمر الدكتور الشجاع قد كشفت في وقت سابق أمس السبت في تصريحات صحفية عن اعتزام السلطات المصرية ترحيله إلى عدن بطلب من رئيس الحكومة اليمنية.



والاثنين الماضي، داهمت عناصر أمنية مصرية شقة السياسي الشجاع في العاصمة القاهرة، واقتادته إلى قسم شرطة، وأبلغت أسرته الانتظار بعض الوقت حتى يمثل أمام النيابة العامة المصرية.



يشار إلى أن للدكتور الشجاع مواقف واضحة ضد مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، ووجه انتقادات واسعة لسلوك دول التحالف في اليمن لاسيما الدور الإماراتي الداعم للانفصال، فضلا عن نقده المستمر للحكومة اليمنية.



