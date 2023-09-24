شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عروض اليوم الوطني السعودي 93 من عبداللطيف جميل للتمويل بدون دفعة اولى او ضمين ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تتوفر الآن عروض اليوم الوطني السعودي لفترة محدودة من عبداللطيف جميل للتمويل، يقدمون أفضل عرض على أسعار السيارات لعملاء المملكة مع إعفاء من الأقساط السيارات المتاحة ضمن العرض هي من موديلات شهيرة ومميزة وتحظى بإقبال كبير داخل المملكة العربية السعودية، وتشمل طرازات مثل ام جي 5، وزد اس، وجي تي، بالإضافة إلى ذلك، توفر عبداللطيف جميل تسهيلات متعددة عند الدفع. هذه العروض مستمرة حتى يوم 30 سبتمبر 2023.

عروض اليوم الوطني عبداللطيف جميل للسيارات تقدم عبداللطيف جميل للتمويل بالتعاون مع تمكن عروض متميزة في إطار الاحتفال باليوم الوطني السعودي، يشمل هذا العرض العديد من المزايا، مثل الإعفاء من القسط الأول والثاني، وتوفر خيار التقسيط بدون دفعة أولى أو مصاريف إدارية، يتم تقديم العرض بنظام الإيجار التمويلي للأفراد، كما تتمتع الشركة الممولة برقابة وإشراف من البنك المركزي السعودي.

عروض اليوم الوطني للسيارات يوفر عبداللطيف جميل للتمويل سيارة MG 5 2023 STD بعروض تمويلية مريحة تتميز السيارة بمحرك قوته 118 حصان وعزم دوران 150 نيوتن/متر، وهو محرك 4 سلندر بسعة 1.5 لتر، تمتاز السيارة أيضًا بناقل حركة CVT ويمكنها الوصول إلى سرعة تصل إلى 180 كم/ساعة، ولديها معدل تسارع يبلغ 12.5 ثانية، تتمتع السيارة بمعدل استهلاك وقود يبلغ 17.2 كم/لتر ونظام جر أمامي.

بالنسبة للأقساط، يمكن الحصول على سيارة MG 5 2023 STD بقسط شهري قدره 1,023 ريال سعودي بالإضافة إلى ذلك، تتوفر أيضًا سيارة MG GT 2023 STD بقسط شهري قدره 1,266 ريال سعودي، تتميز هذه السيارة بسرعة تصل إلى 100 كم/ساعة في 10.5 ثانية، وتحتوي على ناقل حركة CVT بـ 8 سرعات، يتميز المحرك بـ 4 سليندر بسعة 1.5 لتر، ويولد قوة 118 حصانًا وعزم دوران قدره 150 نيوتن/متر، تبلغ استهلاكية الوقود حوالي 17.5 كم/لتر، وتحتوي على خزان وقود بسعة 45 لترًا، تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي.

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عروض تقسيط السيارات تتوفر الآن سيارة MG ZS STD موديل 2023 بعرض تمويلي مغرٍ، حيث يمكن الحصول عليها بقسط شهري قدره 1,260 ريال سعودي.

يتميز محرك السيارة بإستهلاك وقود بنزين بمعدل 6.3 لتر/100 كم، وتصل سرعتها القصوى إلى 200 كم/ساعة. وبالنسبة للتسارع، تستغرق السيارة 10.9 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة. تحتوي السيارة على خزان وقود بسعة 48 لترًا.ما هو رقم خدمة عملاء اوريدو في سلطنة عمان؟.. وطرق حجز رقم أوريدورسميًا.. الموارد البشرية تُضيف مبلغ كل شهر للمستفيدين بقيمة تتخطى 282 ريال على الراتب الأساسي لهذا السبب يجب ملاحظة أن هذه العروض متاحة لفترة محدودة فقط وعلى موديلات مختارة. وتقدم عبداللطيف جميل للتمويل هذه العروض لعملائه في المملكة العربية السعودية فقط.

كيف اشتري سيارة اقساط بدون كفيل؟ لتقديم طلب للحصول على تمويل سيارة بدون كفيل، يقوم المستهلك بتقديم الطلب إلى المؤسسة المالية المختصة، يتم بعد ذلك تقييم الطلب ودراسة قدرة المستهلك على سداد المبالغ المستحقة، يتضمن تقييم الطلب تحليل العوامل المالية والاقتصادية المتعلقة بالمستهلك، مثل الدخل والتاريخ الائتماني والتزامات أخرى قائمة، يتم هذا التقييم بهدف تحديد مدى قدرة المستهلك على سداد المبالغ المستحقة وضمان استدامة التمويل.

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كيف احصل على قرض من عبداللطيف جميل؟ يجب توافر الشروط التالية في الكفيل الغارم:

يجب أن يكون الكفيل موظفًا حكوميًا أو في القطاع الخاص، أو متقاعدًا وعمره لا يزيد عن 55 سنة. يجب أن لا يكون للكفيل أي التزامات مالية غير مسددة أو متعثرة. أن يكون للكفيل مدة خدمة لا تقل عن سنة. يجب أن يكون راتب الكفيل مناسبًا للمبلغ المطلوب للدعم المالي، ولا يجب أن تتجاوز الالتزامات المالية الحالية والتزامات باب رزق جميل 50% من الراتب. كيف احجز سيارة من عبداللطيف جميل؟ خطوات شراء سيارة تويوتا:

زيارة موقع تويوتا السعودية واختيار السيارة المناسبة. التعبير عن الاهتمام بالشراء عبر: النقر على زر “طلب أونلاين” للسيارة المختارة. الاتصال بالرقم المجاني 8004400055. التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي..