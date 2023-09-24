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عدن - ياسمين التهامي - لأول مرة.. مفاجأة في سعر الذهب بالسعودية الأحد 24 سبتمبر 2023

سعر الذهب عيار 24 في السعودية سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم نحو 232.25 ريال، بما يعادل 61.92 دولار. سعر الذهب عيار 22 في السعودية وبلغ سعر الذهب عيار 22 في السعودية اليوم نحو 212.9 ريال، بما يعادل 56.76 دولار. اقراء ايضاً : سعر الذهب عيار 21 في السعودية ووصل سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم نحو 203.22 ريال، بما يعادل 54.18 دولار. سعر الذهب عيار 18 في السعودية كما سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم نحو 174.19 ريال، بما يعادل 46.44 دولار. سعر الذهب سعر كيلو الذهب في السعودية كما بلغ سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم نحو 232251.86 ريال، بما يعادل 61916.77 دولار. سعر الجنيه الذهب في السعودية كما وصل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 1.625 ريال، بما يعادل 433.38 دولار. سعر أوقية الذهب في السعودية واستقرت سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، وسجلت نحو 7223.84 ريال، بما يعادل 1925.83 دولار سعر الذهب الآن سعر الذهب اليوم في السعودية 24 سبتمبر 2023 سعر الذهب ريال سعودي دولار أمريكي عيار 24 232.25 61.92 عيار 22 212.9 56.76 عيار 21 203.22 54.18 عيار 18 174.19 46.44 عيار 14 135.48 36.12 عيار 12 116.13 30.96

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