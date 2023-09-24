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عدن - ياسمين التهامي - أمير سعودي يفتتح مطعما ويشرف على إعداد الوجبات للزبائن (فيديو)

افتتح الأمير السعودي نايف بن ممدوح آل سعود، مطعما جديدا بجدة وأطلق عليه اسم "مكارم نجد". وظهر الأمير في مقاطع فيديو نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس " (تويتر سابقا) وهو يقوم بدور الشيف ويطبخ الطعام بنفسه. اقراء ايضاً : ووثق الفيديو الأمير وهو يقوم بتسوية الدجاج على الفحم حيث علق قائلا: "عندنا بادية الخيمة فيها دجاج يتم تسويتها على الحجر.. بحمد الله فريش يوميا.. وأيضا يوجد العريكة واللحم ". https://t.co/7q2MyOsKc1 https://t.co/CixVctVtsg https://t.co/CixVctVtsg

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