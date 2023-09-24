شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 24 سبتمبر 2023 سعر الريال السعودي بيع شراء بنك مصر 8.23 جنيها 8.20 جنيها البنك الأهلي 8.23 جنيها 8.20 جنيها بنك قناة السويس 8.26 جنيها 8.19 جنيها بنك الأسكندرية 8.25 جنيها 8.21 جنيها البنك التجاري الدولي 8.25 جنيها 8.19 جنيها بنك البركة 8.25 جنيها 8.04 جنيها سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 سعر الريال مقابل الجنيه في البنك المركزي سعر الريال مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع. سعر الريال مقابل الجنيه في البنك الأهلي سعر الريال مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي: 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع. اقراء ايضاً : الريال السعودي سعر الريال مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية سعر الريال مقابل الجنيه أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع. سعر الريال مقابل الجنيه في بنك مصر سعر الريال مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر:8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع. سعر الريال مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الريال مقابل الجنيه أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع. سعر الريال مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي سعر الريال مقابل الجنيه أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع. سعر الريال مقابل الجنيه في بنك فيصل الإسلامي سعر الريال مقابل الجنيه أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي:8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع. سعر الريال مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول سعر الريال مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول: 8.16 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع. سعر الريال مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي سعر الريال مقابل الجنيه أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

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