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عدن - ياسمين التهامي - بكوبين دقيق.. طريقة عمل الكيك الرخامي في المنزل بمكونات بسيطة ودون مجهود

يعتبر الكيك الرخامي من أفضل أنواع الكيك الهش الطري، وهي من الأطباق اللذيذة التي يحبها الكبار والصغار، بسبب مذاقها الرائع وطريقة إعدادها السهلة للغاي، ومكوناتها البسيطة التي تحتوي على الطحين والحليب والبيض، وبالتالي، فإنها تحتوي على مكونات صحية ومفيدة للجسم وغنية بالفيتامينات والمعادن.

مكونات كيك الرخام الهش

تحتوي هذه الوصفة على مكونات بسيطة للغاية، وهذه المكونات تتمثل في:

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خطوات عمل الكيك الرخامي

يمكنك تحضير هذه الوصفة من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة، والتي تتمثل في: