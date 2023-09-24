“بدون كفيل وبدون رسوم.”.. تعرف على شروط الحصول على قرض الضمان الاجتماعي.. تعرف على التفاصيل!!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعرف على كيفية التقدم بطلب للحصول على قرض الضمان الاجتماعي. يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض الضمان الاجتماعي، حيث يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي الذي تقدمه الحكومة السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحد أهم رؤى المملكة لعام 2030 للوصول إلى مستوى أفضل من المساعدة للمواطنين. وتقدم مبادرات بغرض تقديم المساعدة للمواطنين لتلبية احتياجاتهم الأساسية والشخصية. وتعتبر من أهم المبادرات التي تقدم الدعم المالي الشهري للمستفيدين. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم تعرف على كيفية التقدم بطلب للحصول على قرض الضمان الاجتماعي ويعتبر قرض الضمان الاجتماعي من أهم مبادرات الدعم المالي لذوي الدخل المحدود لرفع مستوى معيشتهم، حتى يتمكنوا من إنشاء مشروعهم الخاص لزيادة الدخل. ويجب اتباع الخطوات التالية: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. اختر “القروض الاجتماعية” ثم اختر “تطبيق”. ستظهر الشروط والأحكام، قم بالموافقة عليها. اختر نوع القرض والقسط الشهري. حدد موقع أقرب فرع لبنك التنمية. سيتم تحديد موعد للذهاب إلى البنك. احفظها. يجب عليك أخذ جميع المستندات والأوراق المطلوبة. تعرف على شروط الموافقة على برنامج قرض الضمان الاجتماعي في البداية، يتم قبول طلب مقدم الطلب. ويجب أن تتوفر فيه هذه المواصفات للحصول على مبلغ التمويل ويجب أن يكون مستفيداً من البرنامج. يجب عليك اتباع الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. – أن يكون مقيماً داخل المملكة. – أن لا يتجاوز الدخل الشهري الحد التحريمي وهو 3000 ريال سعودي. لا تقيم في أي دور رعاية المسنين. أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 إلى 70 عاماً كحد أقصى. أن يكون المتقدم موظفاً سعودياً. تعرف على مميزات قرض الضمان الاجتماعي في المملكة ليس لها شروط معقدة لتسهيل الخدمات التمويلية للمواطنين، حيث توفر العديد من المزايا، منها: لا يتم فرض أي رسوم إدارية إضافية. بإمكانك الحصول على القرض بدون كفيل. فترة سداد القرض تصل إلى 60 شهرًا. إمكانية الحصول على 60 ألف ريال سعودي. قرض الضمان الاجتماعي المطور تابع لبنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

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