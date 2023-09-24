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عدن - ياسمين التهامي - نيمار يخرج عن صمته ويفجر مفاجئة مدوية قد يُطرد من السعودية .. التفاصيل

حرص نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال، على مشاركة الشعب السعودي احتفالاتهم باليوم الوطني الـ 93، الذي يشهد احتفالات واسعة في عموم المملكة العربية السعودية.

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وظهر النجم البرازيلي إلى جانب زملائه في فريق “الأزرق الهلالي” وهو يحتفل بهذه المناسبة، إذ ارتدى الثوب السعودي وأدّى رقصة العرضة على الأنغام الشعبية.

إضافة إلى نيمار، شارك جميع المحترفين الأجانب في نادي الهلال بالاحتفالات، وهم: ياسين بونو وخاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وسيرجي سافيتش وميشائيل ديلغادو ومالكوم ألكساندر ميتروفيتش.

🚨🚨🚨🚨 مقطع اليوم نيمار خلال العرضة السعودية 😂😂😂😂🇸🇦 pic.twitter.com/3d41IXvSa5 — أخبار الهلال (@hilalstuff) September 23, 2023

ويقع فريق “الأزرق الهلالي” في المركز الثاني على سلم ترتيب أندية دوري “روشن” برصيد 17 نقطة، وتنتظره مواجهة نادي الجبلين في مسابقة كأس الملك، الاثنين المقبل.