بعد حملة تحريض مناطقية.. مقتل طبيب بنيران مسلح حوثي داخل مستشفى تعليمي بذمار

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل طالب في عامه الدراسي الأخير بكلية الطب في جامعة ذمار، اليوم الأحد، برصاص مسلح حوثي يعمل حارسا لمستشفى الوحدة التعليمي الجامعي التابع للكلية في مدينة معبر شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب" إن طبيب الامتياز جمعان عبدالكريم السامعي تعرض لطلق ناري من قبل المسلح الحوثي بعد أن تلقى منه شتائم وألفاظ نابية ومناطقية كون الطبيب ينتمي لمحافظة تعز.



وأضافت، أن المسلح الحوثي قدم لتهديد الطبيب جمعان السامعي أثناء تناوله مع زملائه طعام الإفطار وتوعده بالقتل دون سبب، إلا أن الطالب وزملائه لم يتعاملوا مع الأمر بجدية بسبب عدم وجود أي مشكلة بينهما من قبل أو أي مبررات للتهديد وارتكاب الجريمة.



وفي السياق، طالب زملاء السامعي بالقصاص من القاتل بأسرع وقت خاصة وأن الجريمة البشعة وثقتها كاميرات المراقبة التي عادت المليشيا لتفريغها، ووقعت أمام أنظار من كانوا في المكان.



وجاءت هذه الجريمة بعد حملة تحريض مناطقية واسعة ضد محافظة تعز وأبناءها، من قبل قيادات بمليشيا الحوثي الإرهابية يتقدمهم المدعو عابد المهذري وشاركت فيها وسائل إعلام المليشيا.

