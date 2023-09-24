شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مواصفات ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2024 الجديدة كليا وسعر Mitsubishi Pajero Sport المتوقع في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مواصفات ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2024 الجديدة التي تعتبر من أفضل سيارات الدفع الرباعي الخاصة بالشركة اليابانية “Mitsubishi ” وهي إحدى سيارات الكروس أوفر suv كما أنها شقيقة باجيرو العائلية التي تتسع لسبعة مقاعد، وفيما يلي سوف نتعرف على كافة تفاصيل السيارة من قوة المحرك وشكل السيارة الداخلي والخارجي كذلك سعر Mitsubishi Pajero Sport 2024 المتوقع في السوق السعودي فور تنزيلها، كذلك موعد نزول ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2024 المتوقع والذي يعتبر بنسبة 90% صحيح، لذلك تابعوا معي الفقرات المقبلة من هذا المقال .

مواصفات ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2024 سوف نبدأ أولا بمواصفات محرك السيارة الجديد والذي سيكون غالبا الاستغناء عن محرك البنزين في النسخ السابقة للسيارة وتركيب محرك ديزل، وبسعة لترية 2.4 (2400 cc) تيربو، مكون من 4 أسطوانات لحرق الوقود مقترن مع ناقل سرعة أتوماتيكي مكون من 8 سرعات، كما يعطي قوة حصانية لسيارة Mitsubishi Pajero Sport 2024 حوالي 181 حصان وعزم دوران 430 نيوتن مع إمكانية الدفع الرباعي للأربع عجلات.

ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2024 من الداخل داخلية السيارة سوف تأتي بالعديد من المواصفات الترفيهية في سيارة رياضية حيث سيتم العديد من التغييرات في هذه النسخة من السيارة للعام القادم وتأتي داخلية ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2024 من مقاعد مريحة تتسع لخمسة أشخاص بالسائق حيث أن مساحتها الداخلية فسيحة وتتسع للأرجل بدون مشاكل مما تعطي الراكب أكثر أريحية مع صناعة المقاعد من نوع جلد فاخر مخصص لهذه السيارة الرياضية، أما باقي المواصفات الداخلية هي كالأتي: شاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصة في منتصف المقصورة الداخلية. السيارة تعمل مع نظام أندرويد و apple car play. بصمة سريعة الاستجابة. التحكم في مناخ السيارة الداخلي بشكل مزدوج لوحة تحكم من الأمام ولوحة مخصصة في الخلف. مقعد السائق يمكن تعديل اتجاهه كهربائيا. نظام صوت متكامل مكون من 4 مكبرات صوت من نوع jbl. مخارج usb أمامية وخلفية. Mitsubishi Pajero Sport 2024 من الخارج مواصفات ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2024 من الخارج بخلاف شكلها الانسيابي الأكثر شراسة من الأمام وشكلها الرياضي المتميز، حيث تتميز بشبكة من الأمام أكثر عدائية مصنوعة من النيكل كروم ويتوسط الشبكة علامة ميتسوبيشي المعتادة أما باقي المواصفات سوف نتعرف عليها خلال الأسطر المقبلة.

تأتي سيارة باجيرو سبورت 2024 من 4 عجلات رياضية بجنوط شكلها متميز بمقاس 18 بوصة. مصابيح أمامية led. مصابيح ضد الضباب. باب كهربائي خلفي للغلق على الأغراض. ماسحات من الجلد الفاخر وبها حساسا تعمل أتوماتيكيا في حالة الأمطار.

وسائل الأمن والسلامة في باجيرو سبورت 2023 من أهم وسائل الأمان في هذه السيارة هي ثباتها على الطرق في حال السير بسرعة، كما تتكون من نظام تحذيري عند الخروج عن المسار، مع حساسات خلفية وأمامية وأيضا جانبية، مع نظام مراقبة النقطة العمياء، ومكابح تلقائية عند الخطر، كما أنها مكابح مانعة للانغلاق، ونظام مراقبة الضغط داخل الإطارات. سعر ميستوبيشي باجيرو سبورت 2024 في السعودية المتوقع وموعد نزولها موعد نزول ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2024 في الأسواق السعودية تحديدا كما تم نزول النسخ السابقة وهي في أواخر العام بمعنى، أنه سيتم الإعلان عنها وإطلاقها في الأسواق السعودية في الربع الأخير من العام الحالي 2023، حيث يكون سعر السيارة في المملكة يتراوح من 116 ألأف ريال سعودي و129 ألف ريال سعودي للفئات الأقل. أما الفئات الأعلى سيكون سعر مواصفات ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2024 يتراوح بين 142.500 ريال سعودي وحتى 156.500 ريال سعودي للفئات الأعلى..