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عدن - ياسمين التهامي - للعام السادس على التوالي .. جامعة الجند تعلن عن 40 منحة مجانية تنافسية في مختلف التخصصات المتاحة 2023/09/24 الساعة 09:11 مساءً اقراء ايضاً : أعلنت جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا في محافظة تعز ،يوم الخميس، عن اعتماد 40 منحة مجانية تنافسية، كاملة وجزئية في جميع البرامج الأكاديمية المتاحة بالجامعة، تزامناً مع الاحتفالات الوطنية التي تعم البلاد بمناسبة الذكرى 61 لثورة 26 سبتمبر الخالدة. وهي مبادرة سنوية تقدمها الجامعة في إطار دعمها للمتميزين في العملية التعليمية، ومساهمتها في خدمة المجتمع، وتنمية الوطن من خلال الاستثمار في العقول، وإلهام الشباب. وأشار إعلام الجامعة، على منصاتهم الإلكترونية، إلى أن التسجيل يبدأ هذا السبت ويستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث يشترط في المتقدمين من الطلاب والطالبات أن تتجاوز معدلاتهم 85% ،وأن يكونوا من خريجي الأعوام الثلاثة الماضية فقط، مع ضرورة النجاح في اختبارات الكفاءة، للدخول في المنافسة. وتعتمد آلية التنافس على اختبارات علمية في المواد العلمية الأساسية، يتنافس عليها الطلاب والطالبات، المتوزعين على الكليات الثلاث: العلوم الطبية ، الهندسة وتقنية المعلومات ، العلوم الإدارية والإنسانية. الجدير بالذكر، أن الجامعة ترتكز في رؤيتها على التميز وتشجيع المتميزين في إشارة إلى اهتمامها بنوعية مخرجاتها، حيثءا يتقدم عشرات الطلاب والطالبات من خريجي الثانوية للتنافس على المنح الكاملة والجزئية، ويتم الإعلان عن نتائج المفاضلة في نفس يوم الاختبارات، بشكل إلكتروني. أعلنت جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا في محافظة تعز ،يوم الخميس، عن اعتماد 40 منحة مجانية تنافسية، كاملة وجزئية في جميع البرامج الأكاديمية المتاحة بالجامعة، تزامناً مع الاحتفالات الوطنية التي تعم البلاد بمناسبة الذكرى 61 لثورة 26 سبتمبر الخالدة. وهي مبادرة سنوية تقدمها الجامعة في إطار دعمها للمتميزين في العملية التعليمية، ومساهمتها في خدمة المجتمع، وتنمية الوطن من خلال الاستثمار في العقول، وإلهام الشباب. وأشار إعلام الجامعة، على منصاتهم الإلكترونية، إلى أن التسجيل يبدأ هذا السبت ويستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث يشترط في المتقدمين من الطلاب والطالبات أن تتجاوز معدلاتهم 85% ،وأن يكونوا من خريجي الأعوام الثلاثة الماضية فقط، مع ضرورة النجاح في اختبارات الكفاءة، للدخول في المنافسة. وتعتمد آلية التنافس على اختبارات علمية في المواد العلمية الأساسية، يتنافس عليها الطلاب والطالبات، المتوزعين على الكليات الثلاث: العلوم الطبية ، الهندسة وتقنية المعلومات ، العلوم الإدارية والإنسانية. الجدير بالذكر، أن الجامعة ترتكز في رؤيتها على التميز وتشجيع المتميزين في إشارة إلى اهتمامها بنوعية مخرجاتها، حيثءا يتقدم عشرات الطلاب والطالبات من خريجي الثانوية للتنافس على المنح الكاملة والجزئية، ويتم الإعلان عن نتائج المفاضلة في نفس يوم الاختبارات، بشكل إلكتروني.

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