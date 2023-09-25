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عدن - ياسمين التهامي - مذيع فوكس نيوز يسأل : كيف ترى المملكة بعد 20 أو 30 سنة المقبلة ؟شاهد: ولي العهد يٌجيب

كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، عن رؤيته للمملكة بعد 20 أو 30 عاما ، مؤكدا أنه يسعى لإعادتها إلى مسارها الصحيح . وردا على سؤال مذيع قناة فوكس نيوز الأمريكية " كيف ترى المملكة خلال الـ 20 أو 30 سنة المقبلة ؟ " ، قال ولي العهد: إن المملكة خلال فترة السبعينيات ، كان معدل دخلها أكثر من دخل كوريا الجنوبية . وتابع : أعتقد أن معدل دخل كوريا الجنوبية بلغ من 10% إلى 11% ، وفي عام 2016 كان في المركز العشرين . وأضاف : في عام 1980 كانت المملكة في المركز الـ 12 ، وفي عام 2016 وصلنا إلى المركز 20 . واستطرد : إذا استطعنا إحداث قفزة كبيرة بهذا الشأن في ذاك الوقت ، ولو كان مسارنا مختلف لأصبحنا من بين أفضل 7 دول من حيث الدخل .. وأنا أحاول أن أعود إلى المسار الصحيح للمملكة . فيديو | كيف ترى المملكة خلال الـ 20 أو 30 سنة المقبلة ؟#ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يجيب لـ Fox NEWS #لقاء_محمد_بن_سلمان #الإخبارية pic.twitter.com/krOLUtHlBx اقراء ايضاً : - قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | كيف ترى المملكة خلال الـ 20 أو 30 سنة المقبلة ؟#ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يجيب لـ Fox NEWS #لقاء_محمد_بن_سلمان #الإخبارية pic.twitter.com/krOLUtHlBx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 20, 2023

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