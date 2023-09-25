شكرا لقرائتكم خبر عن سائحة أجنبية تبكي بسبب موقف حدث لها مع شاب سعودي أثناء الاحتفال باليوم الوطني93 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سائحة أجنبية تبكي بسبب موقف حدث لها مع شاب سعودي أثناء الاحتفال باليوم الوطني93

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ردة فعل شاب عندمت سألته سائحة أجنبية ” من أين تشتري علم المملكة”. ظهرت السيدة في الفيديو المتداول وهي تجلس داخل السيارة، وتسأل شاب داخل سيارة تسير بجانبها خلال احتفالات اليوم الوطني ال 93، “من أين تشتري العلم”. اقراء ايضاً : بكل لطف وكرم، قدم الشاب العلم السعودي للسائحة، ولم تستطع السائحة إخفاء سعادتها من هذه اللفتة الطيبة. فعبّرت للشاب عن شكرها وأبدت سعادتها الكبيرة، وبسبب مدى تأثرها بجمال هذه اللحظة، بدأت تذرف الدموع من عينيها. pic.twitter.com/8nAd3KCH0X — حمزة (@hamza7674522671) pic.twitter.com/8nAd3KCH0X — حمزة (@hamza7674522671) September 24, 2023

كانت هذه تفاصيل خبر سائحة أجنبية تبكي بسبب موقف حدث لها مع شاب سعودي أثناء الاحتفال باليوم الوطني93 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.