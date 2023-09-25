رغم المضايقات الحوثية.. مدارس "إب" تدشن احتفالاتها بذكرى ثورة 26 سبتمبر

المنامة - ياسر ابراهيم - دشنت عدة مدراس في محافظة إب، احتفالاتها بالذكرى الحادية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، متحدين بذلك المضايقات الحوثية التي سعت لمنع اقامة هذه الاحتفالات.

ونشر الناشط "إبراهيم عسقين" مقطعًا مصورًا لتدشين الاحتفالات في روضة 22 مايو الأهلية بمناسبة ذكرى الثورة المجيدة.

وتتصدر محافظة إب الاحتفالات الواسعة على جميع المستويات خصوصًا في المدارس بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر.

وتستعد عشرات المدراس الأخرى لتدشين الاحتفالات بذكرى الثورة، رغم الإضراب المتواصل منذ شهرين، بينما أغلقت مليشيا الحوثي المركز الثقافي في المحافظة، لمنعه من إقامة احتفالات بذكرى الثورة.

وأصدرت مليشيا الحوثي تعميمات بمنع التجمع والتظاهر بمناسبة ذكرى الثورة ،الخالدةة، بينما ينشط السكان متحدين القرارات الحوثية، لتنظيم فعاليات واسعة بالمدن والقرى والمديريات للاحتفال بها مساء غد الاثنين.

