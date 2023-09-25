هدنة اليمن الهدوء الذي يسبق العاصفة.. كيف وجد اليمنيون أنفسهم متورطين في شبكة معقدة من الحروب؟

المنامة - ياسر ابراهيم - رأى تحليل لمعهد أمريكي أنه "بعد ما يقرب من عقد من الصراع الوحشي، يجد اليمنيون أنفسهم متورطين في شبكة معقدة من الحروب بالوكالة وديناميكيات سياسية وعسكرية متزايدة التعقيد" وقال "استفاد الحوثيون المدعومون من إيران من انقسام أعدائهم، والذي تفاقم بسبب المصالح المتباينة للسعوديين والإماراتيين".



في تطور مهم في الحرب الأهلية اليمنية المستمرة منذ تسع سنوات، وصل وفد من المتمردين الحوثيين إلى العاصمة السعودية الرياض في 15 سبتمبر/أيلول 2023، لتوقيع اتفاق يتضمن وقف إطلاق النار وحلول لقضايا إنسانية واقتصادية أخرى. وشهد اليمن هدوءًا نسبيًا منذ دخول الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة حيز التنفيذ في أبريل 2022. وتوقفت الضربات الجوية والهجمات عبر الحدود.



وشهدت الفترة نفسها انخفاضا في القتال البري، في أبريل 2023، زار السفير السعودي صنعاء، العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون منذ عام 2014، والتقى بقادة حوثيين رفيعي المستوى. وإلى جانب الانفراج السعودي الإيراني الذي توسطت فيه الصين في مارس 2023 أنعشت هذه التطورات تفاؤل المجتمع الدولي بأن الظروف تتجه لصالح التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن.



وكانت إدارة الرئيس جوزيف بايدن مسؤولة جزئياً عن دفع السعوديين إلى موقفهم التصالحي الحالي تجاه الحوثيين، وسافر دبلوماسيون أمريكيون إلى الرياض في سبتمبر/ أيلول 2023 لضمان أن توفر الهدنة الحالية فرصة "للتوصل إلى سلام دائم في اليمن".



ووفق معهد هدسون الأمريكي «Hudson» في تحليل مطول للباحثة ندى الدوسري – ترجمة "يمن شباب نت" – "في الوقت الذي يبدو أن مسار الأحداث في اليمن يتجه نحو إنهاء الصراع، فإن الواقع أكثر تعقيدا بكثير، وتحت قشرة التهدئة، تبرز على السطح بشكل متزايد توترات متصاعدة مختلفة. فقد جرت المفاوضات بين السعودية والحوثيين مع استبعاد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا".



وينظر الحوثيون إلى تنازلات الرياض كدليل على انتصارهم العسكري في وقت كانوا مصرين على بسط سيطرتهم عبر اليمن كلها. بالإضافة إلى ذلك، يتصاعد الصراع الكامن بالوكالة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في جنوب اليمن، مما يضيف طبقة أخرى إلى الصراع المعقد بالفعل. يبدو أن هذه العوامل المتقاربة تضع الأساس للعاصفة المثالية.



الصفقة اليائسة هي وصفة للفشل

إن التحول الواضح في نهج المملكة العربية السعودية تجاه الصراع اليمني متجذر في الشعور بالإلحاح، مدفوعا بإدراك فشل تدخلها الذي دام ثماني سنوات. ولم يتحقق أي من أهداف الرياض المعلنة. بالإضافة إلى ذلك، أدار الحوثيون، الذين استفادوا من تشرذم أعدائهم، حملة عسكرية فعالة بدعم من طهران وتطورت إلى تهديد أكبر للأمن السعودي.



بين عامي 2015 و2022، نفذ الحوثيون ما يقرب من 1000 هجوم صاروخي و350 ضربة بطائرات بدون طيار استهدفت البنية التحتية السعودية الرئيسية مثل المنشآت النفطية والمطارات والمنشآت العسكرية داخل الأراضي السعودية. هذه الهجمات المستمرة أجبرت الرياض على إعادة النظر في أولوياتها في اليمن من أجل حماية حدودها من هجمات الحوثيين المستمرة.



في نهاية المطاف، سعت المملكة العربية السعودية إلى فك الارتباط بشكل كامل عن الصراع، الذي أصبح إلهاءً غير ضروري عن مشروع رؤية 2030 لمحمد بن سلمان ويخاطر بتقويض تطلعات المملكة لإعادة تعريف نفسها كمدافعة عن السلام على المسرح العالمي.



ولسوء الحظ، تشير التطورات الأخيرة إلى أن حرص المملكة العربية السعودية على تبني نهج جديد قد زاد من جرأة الحوثيين. حيث وافق السعوديون على طلب طهران الإعلان عن استعادة العلاقات الدبلوماسية قبل أن توقف إيران دعمها للحوثيين.



وفي فبراير/ شباط 2023، أبدى السعوديون بادرة حسن النية من خلال تفكيك آلية التفتيش البحري الخاصة بهم في البحر الأحمر - والتي أنشأها التحالف في عام 2015 لمنع شحنات الأسلحة إلى الحوثيين - وبالتالي رفع القيود المفروضة على السفن القادمة إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون. بحلول مارس/ آذار 2023، كان الميناء يستقبل السفن التجارية بانتظام.



ويفسر الحوثيون هذه التنازلات الأحادية الجانب على أنها إشارة إلى انتصارهم بالحرب، التي يعتبرون أنفسهم يخوضونها باعتبارهم الممثلين الشرعيين الوحيدين لليمنيين، ضد المملكة العربية السعودية المدعومة من القوى الغربية. ومما زاد الطين بلة أن السعوديين يواصلون تهميش الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بقيادة المجلس الرئاسي، وإبقائها في الظلام بينما يواصلون المفاوضات مع الحوثيين. وقد مكن ذلك الحوثيين من القيام بمزيد من الإجراءات التي تزيد من إضعاف موقف الحكومة اليمنية.



وبينما وعد السعوديون بدفع رواتب موظفي الحكومة في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون، فقد حجبوا ثلاثة مليارات دولار أمريكي من المساعدات التي وعدوا بها الحكومة اليمنية عند تشكيل المجلس الرئاسي في أبريل/نيسان 2022. وأدى ذلك إلى الحد من قدرة الحكومة اليمنية على تقديم الخدمات في المناطق التي تسيطر عليها، مما أدى إلى تقويض شرعيتها.



وبينما أراد السعوديون دفع رواتب موظفي الحكومة على شكل تبرع للحوثيين، طالب الحوثيون بدفع المدفوعات لهم مباشرة من عائدات النفط والغاز اليمنية. وطالب الحوثيون بإعادة توزيع عائدات النفط على المستوى الوطني ومستوى المحافظات بناءً على ميزانية 2014، والتي تُترجم إلى توريد 70% إلى 80% من إجمالي عائدات النفط إليهم.



إن السيطرة على عائدات النفط والغاز الوطنية ستوفر للحوثيين موارد مالية أكثر استدامة من التبرع لمرة واحدة الذي عرضته الرياض. والأهم من ذلك، أنه سيعزز قوتهم التفاوضية على حساب شرعية الحكومة اليمنية. وهذا يغذي هدفهم العام، وهو الحصول على الاعتراف الدولي.



ولإجبار السعوديين على التسليم، شن الحوثيون حربًا اقتصادية مؤلمة ضد الحكومة اليمنية. خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2022، نفذ المتمردون سلسلة من الهجمات التي استهدفت الموانئ البحرية الرئيسية في الجنوب الذي تسيطر عليه الحكومة لإجبار الحكومة اليمنية على الرضوخ وأجبرت هذه الهجمات الحكومة على وقف صادرات النفط، مما كلف الحكومة مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 65% تقريبًا من إيراداتها في تلك الفترة.



ومما زاد الطين بلة، هو أن السفن التجارية شرعت في إعادة توجيه مساراتها بعيدًا عن ميناء عدن البحري في الجنوب الذي تسيطر عليه الحكومة نحو ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، وبالتالي تجاوز التفتيش الحكومي. حدث هذا بعد أن حذرت سلطة الحوثيين الشركات من أنها لن تتمكن من العمل في الشمال، حيث يتواجد معظم عملائها، إذا اختارت الرسو في عدن بدلاً من الحديدة. حرمت هذه الخطوة الحكومة اليمنية من حوالي نصف الضرائب والإيرادات الجمركية التي تجمعها عادةً. وفي يونيو/حزيران 2023، حظر الحوثيون أيضًا واردات غاز الطهي من منطقة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة، واستبدلوا الغاز المنزلي بغاز الطبخ الأكثر تكلفة المستورد عبر ميناء الحديدة، مما أدى إلى مزيد من تآكل الإيرادات الحكومية.



وبينما توقفت الغارات الجوية السعودية وهجمات الحوثيين عبر الحدود، يواصل الحوثيون حشد قواتهم وتجنيد المقاتلين. وفي صيف 2023، أجروا تدريبات عسكرية بالقرب من الخطوط الأمامية وشنوا هجمات استهدفت القوات المتحالفة مع الحكومة في محافظات تعز ومأرب وشبوة والضالع ولحج. وفي يونيو/ حزيران 2023، نظم الحوثيون عرضًا عسكريًا كبيرًا بالقرب من تعز شارك فيه 10,000 من المجندين الحوثيين في استعراض القوة. وقد تم تصميم هذه التحركات لتذكير السعوديين بما هو على المحك إذا فشلوا في الاستسلام لمطالب الحوثيين.





تعزيز الحوثيين لقوتهم العسكرية والاقتصادية



ومع استمرار تآكل شرعية الحكومة، يظل الحوثيون ملتزمين بتحقيق تطلعاتهم. فكجزء من "محور المقاومة" الإيراني، يستعد الحوثيون للقتال للسيطرة على اليمن بهدف تحرير مكة والمدينة، وفي نهاية المطاف، القدس. وتحقيقًا لهذه الغاية، قاموا بشكل منهجي ببناء نظامهم الثيوقراطي، أي دولة بوليسية. كان تركيز الجماعة منصبًا على بناء قدراتها العسكرية وتجنيد المقاتلين. وتشير التقديرات إلى أن الحوثيين تمكنوا من تجنيد 130 ألف مقاتل على مدار الحرب، معظمهم من أفقر شرائح المجتمع.



في قلب آلية الحرب التي يستخدمها الحوثيون، يوجد مجلس جهادي يقوده الزعيم العام للجماعة، عبد الملك الحوثي، الذي يحظى بدعم كل من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله. عنصر أساسي في استراتيجية الجماعة لبناء النفوذ داخل اليمن ينطوي على استهداف الأطفال والشباب بشكل منهجي من خلال التلقين الديني والطائفي المستوحى من الثورة الإيرانية.



أجرى الحوثيون ما يقرب من 500 تعديل على المناهج المدرسية في اليمن لتعزيز أيديولوجيتهم، ولا سيما فكرة الحق الإلهي في الحكم على أساس نسب عائلة الحوثي، التي يُزعم أنها ترتبط بسلالة النبي محمد. ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وضغط الأقران، واستغلال الفقر، وتحويل المساعدات، تمكنت الجماعة من جذب مئات الآلاف من الطلاب إلى مخيماتها الصيفية السنوية. وبالإضافة إلى التعليم الديني، توفر هذه المخيمات التدريب القتالي الأساسي. وتحت شعار "التعلم والجهاد"، أطلق الحوثيون حملة هذا العام تهدف إلى تجنيد 1.5 مليون طفل في مخيماتهم الصيفية.



وقد تمكن الحوثيون من مواصلة عملياتهم من خلال إنشاء مصادر تمويل مختلفة. ووفقاً لفريق الخبراء المعني باليمن التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، "يواصل الحوثيون السيطرة على مصادر الإيرادات القانونية وغير القانونية، أي الجمارك والضرائب والزكاة والإيرادات غير الضريبية والرسوم غير المشروعة" لإثراء أنفسهم والحفاظ على أنشطتهم. ويقوم الحوثيون أيضًا بجمع الأموال من خلال "استخدام التهديد بالعنف والممارسات الممنهجة القسرية". ويشمل ذلك جمع الرسوم والضرائب غير القانونية من القطاعات الاقتصادية المدرة للدخل مثل النفط والاتصالات.



خلال السنة الأولى من الحرب، استولى الحوثيون على خمسة مليارات دولار أمريكي و500 مليار ريال يمني (ما يعادل ملياري دولار أمريكي في ذلك الوقت) من البنك المركزي اليمني بالإضافة إلى جمع الودائع من البنوك المحلية. في عام 2019 وحده، قام الحوثيون بتحويل 1.8 مليار دولار كانت مخصصة لملء خزائن الحكومة اليمنية لتغطية دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.



وفي الوقت الحاضر، يسيطر الحوثيون على 70% من إجمالي عائدات الضرائب في اليمن، بما في ذلك الجمارك والرسوم. لا تزال صنعاء المركز الاقتصادي الرئيسي في اليمن حيث يوجد 17 بنكًا من أصل 18 بنكًا تعمل في البلاد ومقرها في المدينة، وبالتالي تخضع فعليًا لسيطرة الحوثيين. العديد من الشركات الأخرى، بما في ذلك شركات صرف العملات، ومشغلو هيئة الطيران المدني، وشركات الاتصالات والإنترنت الكبرى في اليمن، جميعها تتخذ من صنعاء مقراً لها.



تعد العقارات مصدرًا رئيسيًا آخر للإيرادات بالنسبة للحوثيين، حيث صادرت الجماعة وتستمر في الاستيلاء بالقوة على مساحات كبيرة من الأراضي في المناطق التي تسيطر عليها. وفي عام 2017، أنشأ الحوثيون ما أطلقوا عليه "لجنة تحديد الأصول المملوكة لمن وصفوهم بالخونة والاستيلاء عليها"، والتي استولت على ممتلكات وأصول 1,223 يمنيًا معارضًا للجماعة.



وفي العام نفسه، أنشأت المحكمة الجزائية المتخصصة التي يسيطر عليها الحوثيون "الحارس القضائي"، الذي تم تكليفه بمصادرة ممتلكات وأصول معارضي الحوثيين الذين فروا من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. استولت هذه اللجنة على أصول مئات السياسيين والمعارضين المرتبطين بالحكومة اليمنية.



على مدى السنوات القليلة الماضية، عزز الحوثيون سيطرتهم على القطاع الخاص. وثقت سام للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية يمنية مقرها جنيف، أكثر من 38 شركة كبيرة وجامعة ومستشفى تمت مصادرتها من قبل الحارس القضائي في صنعاء وحدها بين عامي 2014 ،2023. كما قام الحوثيون بتعديل النظام الضريبي وقانون الجمارك في اليمن، حيث شكلوا سبع نقاط تفتيش جمركية جديدة على طول الحدود غير الرسمية بين الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون والجنوب الذي تسيطر عليه الحكومة، والتي من خلالها قاموا بزيادة الضرائب إلى أكثر من 30٪ على الواردات البرية إلى أراضيهم.



كما أغلق الحوثيون أكثر من 520 مؤسسة تجارية ومالية لرفضها دفع هذه الرسوم. في عام 2021 وحده، قدم الحوثيون 2300 رجل أعمال إلى المحكمة، واعتقلوا 50 منهم. وبالمثل، في يونيو/ حزيران 2023، داهم الحوثيون المقر الرئيسي لاتحاد غرف التجارة والصناعة اليمنية في صنعاء، وهو الكيان المسؤول عن الترويج لدور القطاع الخاص في غرفة التجارة والصناعة اليمنية، في التنمية الاقتصادية، بعد أيام من إصدار الاتحاد بيانا أدان فيه قمع الحوثيين للقطاع الخاص. ثم قام الحوثيون بطرد قادتهم واستبدلوهم بالموالين، مما عزز سيطرتهم بشكل فعال على القطاع الخاص. كما أن التحويل الأخير للشحنات التجارية إلى ميناء الحديدة سيفيد بشكل أساسي الشركات المملوكة للحوثيين.



تعتبر الضرائب غير القانونية مصدرًا مهمًا آخر للدخل بالنسبة للحوثيين. حيث تُجبر الشركات المحلية والمزارعين وحتى الباعة المتجولين على دفع ضرائب تعسفية للمساهمة "بحصتهم العادلة" في دعم ما لا يقل عن ستة احتفالات دينية وسياسية للحوثيين. وفي أبريل/نيسان 2020، سن الحوثيون نظامًا جديدًا يفرض الخمس (على العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تنطوي على موارد طبيعية. وفقًا لهذه اللائحة-يجب أن تذهب 20% من إيرادات هذه الأنشطة إلى أهل البيت (يشار إليهم أكثر بالهاشميين)، وهو مصطلح يشير إلى أولئك الذين يدعون نسبًا مباشرًا إلى النبي محمد، والذي يشمل عائلة الحوثي وقيادة الجماعة على مختلف المستويات. وقد توسع تطبيق الحوثيين لضريبة الخمس منذ ذلك الحين ليشمل نطاقًا أوسع من النشاط الاقتصادي، بما في ذلك تحويلات الأموال والعقارات والمعاملات التجارية والميراث، على سبيل المثال لا الحصر.



يقوم الحوثيون أيضًا بتحويل المساعدات الإنسانية الدولية لصالحهم. ومن خلال المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي يديره أفراد اختارهم زعيم الحوثيين، تجبر الجماعة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على العمل من خلال المنظمات المحلية التابعة للحوثيين وتستخدم خدمات مثل شركات تأجير المركبات ومقاولين الأمنيين مملوكين لقادة الحوثيين. تشير التقارير إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تدفع الرواتب بالدولار الأمريكي كشكل آخر من أشكال الدعم للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية مقابل الحصول على إذن بتنفيذ برامج المساعدات.



ويستفيد الحوثيون من اقتصاد الحرب المزدهر، حيث يجنون حوالي 30 مليار ريال يمني (حوالي 54 مليون دولار) شهرياً من خلال بيع النفط في السوق السوداء. وقد دفعت هذه التجارة المربحة الحوثيين إلى ترخيص أكثر من 175 شركة نفط مملوكة لقادة الحوثيين. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الجماعة على ما يقرب من مليار دولار أمريكي من الإيرادات من تجارة المخدرات في عام 2022 وحده، وفقًا لبعض التقديرات، حيث حصل الحوثيون مؤخرًا على المعدات لتصنيع الكبتاغون في اليمن.



وإلى جانب ضعف خصوم الجماعة، عززت مصادر التمويل المختلفة هذه القوة المالية للحوثيين بشكل كبير ومكنتهم من مواصلة عملياتهم.





التوتر السعودي الإماراتي يؤجج التجزئة في الجنوب



وفي حين أن الحوثيين استفادوا على ما يبدو من التقارب السعودي الإيراني، فإن موقف الحكومة اليمنية مستمر في التراجع بسبب التوتر المتزايد بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. في الجنوب تتنافس القوتان للسيطرة على جنوب اليمن منذ بدء تدخلهما العسكري المشترك في عام 2015. وخلال السنوات الأولى من الحرب، كانت الإمارات شكلت مجموعة من القوات المسلحة في الجنوب تعمل خارج التسلسل القيادي للحكومة اليمنية.



وعلى النقيض من ذلك، يدعم السعوديون الحكومة اليمنية، لكن دعمهم العسكري للحكومة كان غير كاف وغير متسق. وقد أعاق هذا النقص قدرة الحكومة اليمنية على تنفيذ حملة عسكرية ناجحة، واستفاد منها الحوثيون عن غير قصد. وعلى عكس الإمارات العربية المتحدة، ظل السعوديون منفصلين إلى حد كبير عن العمليات البرية وركزوا بشكل أساسي على الضربات الجوية. وفضل السعوديون في كثير من الأحيان لعب دور "الوسيط"، وهو الاختيار الذي وضعهم في وضع غير مؤات.



والجدير بالذكر أنه في أغسطس 2019، طرد حلفاء الإمارات الجنوبيون الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية من عدن، وكان لهذا الحدث تأثير ضار على قدرة الحكومة على العمل. رد السعوديون بالضغط على الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للتوقيع على اتفاق الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. لكن تنفيذ الاتفاق واجه تحديات كبيرة حيث كان لكلا الجانبين تفسيرات مختلفة، واستمر التوتر بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية.



منذ عام 2017، كان السعوديون منشغلين بتعزيز سيطرتهم على محافظة المهرة شرقي اليمن. تخطط الرياض لبناء خط أنابيب نفط كبير يتجاوز مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران ويمتد من ساحل المهرة إلى ساحل المملكة العربية السعودية وهذا من شأنه أن يعزز الأمن وفعالية التكلفة لنقل النفط.



أسست الامارات نفوذاً لها في الموانئ البحرية والجزر في جنوب اليمن والبحر الأحمر. وتكشف التقارير أن الإمارات تقوم ببناء قاعدة جوية في جزيرة ميون (بريم) اليمنية الاستراتيجية في مضيق باب المندب. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، وقع الإماراتيون اتفاقًا أمنيًا مع الحكومة اليمنية من شأنه أن يمنح أبو ظبي الحق في التدخل في اليمن وساحله. وينظر السعوديون إلى هذا الاتفاق على أنه تحدي لاستراتيجيتهم في اليمن



وازداد نفوذ الإمارات العربية المتحدة في اليمن مع تشكيل المجلس الرئاسي في أبريل/نيسان 2022. ويحظى أربعة من أعضاء المجلس الثمانية، الذين يقودون الجزء الأكبر من القوات المسلحة المناهضة للحوثيين، بدعم الإماراتيين. وخلال عام 2022، وسع المجلس الانتقالي الجنوبي، الحليف الجنوبي للإمارات، سيطرته على محافظات أبين وشبوة ومنطقة حضرموت الساحلية. وقد أدى ذلك إلى تآكل سلطة الحكومة اليمنية في الجنوب.



ولم يتحرك السعوديون إلا بعد أن اتخذ المجلس الانتقالي الجنوبي خطوات للسيطرة على منطقة الوادي في حضرموت. ويعد الوادي آخر معقل للحكومة اليمنية في الجنوب وموطن 80٪ من احتياطيات النفط في اليمن. وتشترك المنطقة في حدود حوالي 700 كيلومتر مع المملكة العربية السعودية.



تصاعد التوتر بين القوتين الإقليميتين بعد أن قام رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، بتشكيل قوات درع الوطن في يناير/كانون الثاني 2023. وتتلقى هذه القوة الجديدة، التي تتبع العليمي نفسه تمويلاً من السعوديين ومقرها في قاعدة العند الجوية الاستراتيجية الواقعة على بعد 63 كيلومتراً شمال عدن وتتألف القوة من 9000 مقاتل يعملون في عدن وأماكن أخرى في الجنوب.



هناك خطة لتوسيع القوة إلى 15000 مجند. وقد حلت قوات الأمن الوطني محل القوات الحكومية اليمنية عند معبر الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية في مايو من العام الماضي حيث يدل هذا التطور على تغيير ملحوظ في نهج المملكة العربية السعودية، مما يشير إلى الابتعاد عن الاعتماد على النفوذ السياسي لتحقيق الأهداف داخل اليمن نحو استراتيجية لمشاركة عسكرية أكبر. ويهدف هذا التغيير إلى مواجهة محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات لتعزيز سيطرته على المناطق المتبقية في جنوب اليمن.



كما كثف السعوديون ارتباطاتهم العسكرية والسياسية في محافظة شبوة الجنوبية. في مارس/آذار 2023، التقى مسؤولون سعوديون كبار مع القادة العسكريين من شبوة الذين أُجبروا على ترك مواقعهم بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على المحافظة في عام 2022. وفي أبريل/نيسان 2023، ورد أن السعوديين استدعوا محافظ شبوة السابق محمد بن عديو، إلى الرياض.



لا يزال الوضع في الأجزاء الجنوبية من اليمن، والتي تشكل ما يقرب من 80٪ من مساحة اليابسة في اليمن، هشاً للغاية. إن وجود الحكومة اليمنية في عدن يقع إلى حد كبير تحت رحمة المجلس الانتقالي الجنوبي.



خاتمة

بعد ما يقرب من عقد من الصراع الوحشي، يجد اليمنيون أنفسهم متورطين في شبكة معقدة من الحروب بالوكالة وديناميكيات سياسية وعسكرية متزايدة التعقيد. وقد استفاد الحوثيون المدعومون من إيران من انقسام أعدائهم، والذي تفاقم بسبب المصالح المتباينة للسعوديين والإماراتيين.



لقد استغلوا الهدنة السعودية لإعادة تجميع صفوفهم وتعبئة القوات وأوقفوا الهجمات عبر الحدود كمناورة تكتيكية لإزالة السعوديين من المعادلة. لكن يبدو أن الجماعة المتمردة تستعد لما يسميه زعيمها "المعركة النفس الطويل". الخطوة التالية للحوثيين هي "إنهاء معركة التحرير والاستقلال حتى تطهير اليمن من تراب الغزاة والمحتلين"، على حد تعبير زعيمهم. وبالتالي فإن التوترات السعودية -الاماراتية في جنوب اليمن تقرب الحوثيين من هدفهم.

