شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هتبقي ملكة جمال.. معجزة كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - للتغلب على مشكلة البشرة الداكنة في الوجه والأماكن الغامقة، يمكن استخدام مزيج من القرنفل والفازلين هذه الوصفة الطبيعية تعمل على تفتيح البشرة دون الحاجة إلى استخدام كريمات التفتيح الصناعية التي قد تسبب آثاراً جانبية غير مرغوب فيها.

طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة

يمكنك الاستعانة بوصفة الفازلين والقرنفل لتفتيح البشرة في مناطق مختلفة من الجسم هذه الوصفة تعمل على إزالة الخلايا الميتة وتجديد البشرة بشكل طبيعي، مما يساعد في تفتيح البشرة ومعالجة الأماكن الداكنة إليك كيفية تحضير الوصفة:

المكونات:

2 ملعقة صغيرة من الفازلين. 2 ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون. 2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة. 3 ملاعق كبيرة من ماء الورد. طريقة التحضير:

في وعاء صغير، قومي بمزج الفازلين والقرنفل ونشا الذرة وماء الورد حتى تحصلي على خليط متجانس. قبل استخدام الوصفة، قومي بغسل المنطقة التي ترغبين في تفتيحها وتجفيفها بلطف. ضعي الخليط بالتساوي على المنطقة المراد تفتيحها واتركيه لمدة تتراوح بين 30 دقيقة إلى 1 ساعة. بعد انقضاء الوقت، قومي بغسل البشرة بلطف بالماء الفاتر وجففيها بلطف بمنشفة نظيفة. يُفضل استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على النتائج المرجوة. تذكري أن تكوني حذرة وتجنبي استخدام الوصفة على بشرة متهيجة أو متضررة في حالة حدوث تهيج أو حساسية، قومي بوقف استخدام الوصفة فورًا.

فوائد الفازلين للبشرة تمتاز وصفة الفازلين والقرنفل بعدة فوائد للبشرة، حيث:

تساعد الفازلين على ترطيب البشرة الجافة والمتعبة. يعتبر القرنفل مكونًا فعّالًا في تفتيح لون البشرة الداكنة. تعمل الوصفة على تنعيم وتلطيف ملمس البشرة، مما يزيد من نعومتها وجمالها. تقوم بإزالة الخلايا الميتة المتراكمة على سطح البشرة، مما يساعد في تجديد البشرة. تضفي على البشرة نضارة وإشراقًا، مما يساهم في تحسين مظهرها العام. باستخدام هذه الوصفة بانتظام، يمكن تحقيق بشرة ناعمة، متوهجة، وأكثر إشراقًا. .