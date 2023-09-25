شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن “صدق او لا تصدق” فكرة عبقرية لتبيض الاسنان من الاصفرار والجير في 3 دقائق ولن تحتاج الي طبيب أسنان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعد طرق تبييض الأسنان في المنزل هي أشهر ما يحتاج إلى معرفته الكثيرون حول طرق العناية بالأسنان ولذلك نستعرض في سطور هذا المقال أهم المعلومات حول طرق بسيطة وسريعة من الممكن الاستفادة من أثرها الفعال على الأسنان بإزالة الطبقة السطحية الخارجية من اللون الخارجي الظاهر على الأسنان ولذلك نتعرف بالتفصيل على أهم ما يمكن القيام به في البيت لتبييض الأسنان وبكل سهولة.

طرق تبيض الأسنان في المنزل توجد الكثير من طرق العناية والاهتمام بالأسنان وكلها طرق طبيعية تعمل على إزالة اللون الأصفر ورواسب الجير التي تتسبب في شكل مزعج للأسنان وأفضل تلك الطرق ما يعتمد منها على مكونات طبيعية متوفرة في كل بيت.

تبييض الأسنان بالملح يعتبر الملح مكون ممتاز يعمل على تبييض الأسنان وتطهير الفم واللثة، ويمكنك استعمال الماء الدافئ مع الملح من أجل تحضير محلول ملحي يعمل على تنظيف الأسنان وتطهيرها، وسهولة التخلص من كل الرواسب الجيرية التي تتسبب في لون أصفر للأسنان، ويمكن استعمال المضمضة بالماء والملح يوميًا.

تبييض الأسنان بقشور الليمون قشور الليمون أيضًا من بين الطرق الممتازة التي يمكن استعمالها للتخلص من كل رواسب الجير والبقع الموجودة على الأسنان، حيث أن الليمون يحتوي على فيتامين سي لإزالة التصبغات كما يمكن استعماله مرة كل يومين للمزيد من نظافة وبياض الأسنان

القهوة لتبييض الأسنان استعمال القهوة له دور في التخلص من ظهور رواسب الجير وإزالة آثار التصبغ والاصفرار ومن الممكن فرك الأسنان بالقهوة يوميًا باستعمال فرشاة الأسنان ومن ثم يمكنك غسل الأسنان والمضمضة جيدًا بالماء.

الطماطم والكربوناتو استعمال شريحة من الطماطم مع الكربوناتو يساعد في تبييض الأسنان، فمن الممكن أن تستخدم لفرك الأسنان باستمرار مدة من دقيقتين وحتى 5 د، ومن ثم يتم غسل الفم جيدًا ويمكن تكرار استعمال القهوة على الأسنان بشكل يومي.

تبييض الأسنان بالفراولة الفراولة من أنواع الفواكه المميزة المحتوية على فيتامين سي وتناولها مفيد للأسنان ويعمل على تقوية اللثة، ومن الممكن استعمال شريحة من الفراولة واستعمالها لفرك الأسنان وتبييضها..