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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق فنان يمني يغني ويعزف العود فوق صخرة معلقة برأس جبل شاهق ”فيديو”
نشر فنان يمني، مقطع فيديو، على حسابه بالفيسبوك، وهو يعزف العود ويؤدي أغاني يمنية من فوق صخرة معلقة برأس جبل شاهق، بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.
وظهر الفنان يحيى صعصعة، في الفيديو الذي وثقه المصور "حاشد القيدله" وطالعه "المشهد اليمني"، يعزف العود وهو متكئ على صخرة في جبال قدم الشاهقة المطلة على وادي شرس بمحافظة حجة، في مشهد يحبس الأنفاس.
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وبدا الفنان صعصعة منسجمًا مع أنغام العود، غير آبه، بالمنظر السحيق أمامه، ما أثار استياء ناشطون الذين وصفوا ذلك بالمغامرة الخطيرة، في حين أُعجب بها آخرون.
مشهد يحبس الأنفاس.. فنان يمني يعزف العود ويغني فوق صخرة معلقة برأس أحد جبال قدم الشاهقة المطلة على وادي شرس بمحافظة حجة شمال غربي #اليمن pic.twitter.com/dRqiXQ3lrl— المشهد اليمني (@mashhadyemeni) September 24, 2023
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