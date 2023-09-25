مقتل أربعة جنود بانفجار عبوات ناسفة شرقي أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل أربعة جنود من قوات المجلس الانتقالي بانفجار عبوات ناسفة، مساء أمس في محافظة أبين (جنوبي اليمن)، بعد ساعات من انفجار مماثل أدى إلى مقتل أربعة آخرين في محافظة شبوة المجاورة.



وقالت مصادر محلية، إن أربعة جنود من قوات المجلس الانتقالي قتلوا مساء أمس جراء انفجار استهدف دورية لهم في وادي الرفض شرق مديرية موديه، شرقي أبين.



وأوضحت المصادر أن القتلى هم (جابر صالح جعول، محمد فضل القطيبي، مهيب عادل العومة، وسالم مهدي عبدالله بابكر).



وجاءت الحادثة بعد ساعات من انفجار مماثل استهدف سيارة اسعاف تابعة لقوات دفاع شبوة، وأدى إلى مقتل أربعة من أفراد القوات في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد، في محافظة شبوة.



ومنذ إطلاق قوات المجلس الانتقالي قبل أكثر من عام عملية عسكرية تحت مسمى "مكافحة الإرهاب" في أبين، قتل وأصيب العشرات من عناصرها في هجمات منسوبة للقاعدة.

