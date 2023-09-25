إب..مقتل مواطن برصاص مجهولين في "بعدان"

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن برصاص مسلحين مجهولين في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن) في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها مختلف مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت مصادر محلية، إن مواطناً يُدعى "سليمان فيروز" قتل في وقت متأخر من الليلة الماضية على يد مسلحين مجهولين في منطقة وادي الجنات بمديرية بعدان، شرقي إب.



وخلال الأشهر والسنوات الأخيرة شهدت منطقة وادي الجنات ومناطق مجاورة لها، عمليات تقطع وقتل للمارة من قبل عصابات مسلحة وسط صمت وتواطؤ الجهات المعنية التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للعصابات المسلحة والجرائم الجنائية.