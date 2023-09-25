شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حرق الدهون الزائدة في 7 أيام فقط بمشروب سحري تخلص من الوزن الزائد بالشاي الأخضر والمريمارية شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حرق دهون الجسم في 7 أيام، تعتبر مشكلة السمنة والوزن الزائد من أكثر المشاكل الشائعة بين الرجال والنساء على حد سواء وتؤرق عدد كبير منهم وتسبب لهم الإحراج والضيق الشديد، بالإضافة إلى أنها تعيقهم بشكل كبير عن الذهاب إلى أعمالهم وممارسة أنشطتهم اليومية بشكل طبيعي ويحتاجون إلى مزيد من الجهد للقيام بهذه الأعمال، علاوةً على أنها تزيد احتمالية إصابتهم بالكثير من الأضرار والمشاكل الصحية والأمراض الخطيرة.

حرق دهون الجسم ولذلك يحرص الأشخاص المصابون بالسمنة أو الوزن الزائد على البحث بشكل دائم عن الوسائل التي تساهم في إنقاص من الوزن الزائد وزيادة معدل حرق الدهون المتراكمة في مناطق مختلفة من الجسم وخاصةً منطقة البطن، ولذلك نقدم لكم اليوم من خلال هذا التقرير مشروب سحري ورجيم سريع وفعال ومجرب لنسف الدهون والتخلص من الوزن الزائد في أسبوع واحد فقط بطريقة صحية وآمنة.

اليوم الأول والثاني والثالث:

الإفطار يتكون من : 2 بيضة مسلوقة + قطعة جبن قريش. ويفضل تناول ثمرة فاكهة بعد الإفطار بساعتين على الأقل. الغذاء يتكون من: ملاعق مكرونة + شريحة لحم مشوى + سلطة أو 2 سمة مشوية + طبق سلاطة خضراء أو علبة تونة + طبق سلطة. العشاء يتكون من: ثمرتان فاكهة + كوب زبادي. اليوم الرابع والخامس والسادس:

الإفطار يتكون من: ربع رغيف +3 ملاعق جبن قريش +خيارتين. ويفضل تناول ثمرة فاكهة بعد الإفطار بساعتين على الأقل. الغذاء يتكون من: خضار مسلوق + ربع فرخه. ويفضّل تناول ثمرة فاكهة بعد الغذاء بساعتين. العشاء يتكون من: كوب شوفان باللبن خالي الدسم. وتم تكرار نفس هذا النظام في باقي الأيام.

التخلص من الوزن الزائد مكونات الوصفة:

2 ملعقة من المريمارية. 2 ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر. كمية من الماء الساخن. طريقة تحضير الوصفة: يتم خلط جميع المكونات السابق ذكرها في وعاء مناسب، ثم يتم وضعه على نار هادئة حتى الغليان، ثم يتم تصفية المشروب وينصح بشرب هذا المشروب كوب مرة واحدة في اليوم بصفة منتظمة من أجل الحصول على نتائج رائعة مع اتباع النظام الغذائي الموضح سابقا..