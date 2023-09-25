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عدن - ياسمين التهامي - من مطبخ نجلاء الشرشابي.. صينية بطاطس بيوريه بالخضار واللحمة المفرومة

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع على قناة “cbc سفرة”، طريقة عمل بطاطس بيوريه بالخضار واللحمة المفرومة، بطريقة سهلة وبسيطة، والطعم لذيذ ورائع. ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل بطاطس بيوريه بالخضار واللحمة المفرومة، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي: اقراء ايضاً : المكونات: 4 حبة بطاطس مسلوقة ربع كيلو لحمة مفرومة متعصجة 1 كوب بسلة مسلوقة 1 كوب جزر مكعبات مسلوق نصف كوب عصير طماطم ٢ بيضة ملح كمون فلفل أسود زيت طريقة التحضير: – أولًا احضري صينية مدهونة بالزيت، وسخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. – احضري بولة وضعي فيها البطاطس وبيضة، واهرسيها جيدًا، وأضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون وقلبيهم جيدًا. – احضري وعاء وضعي فيه اللحمة المفرومة وأضيفي الجزر والبسلة وعصير الطماطم، والملح والفلفل الأسود وقلبي جيدًا. – وزعي الخليط في الصينية ثم ضعي فوقه خليط البطاطس وساوي سطحه جيدًا، ثم ادهني الوجه ببيض مخفوق بالملح والفلفل الأسود. – ضعي الصينية في الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج، ثم اشعلي الشواية لمدة دقائق حتى تأخذ اللون الأحمر من الوجه. – تقدم ساخنة وبالهنا والشفا.

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