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عدن - ياسمين التهامي - كم عدد فروع العربية للعود في السعودية 1445.. معلومات منتجات البخور والعطور والزيوت

عدد فروع العربية للعود كثيرة جدًا في مختلف دول العالم، حيث تعتبر شركة العربية للعود من أكبر الشركات والمصانع المصنعة لمنتجات العطور في العالم، كما تعمل أيضًا على بيع المنتجات الخاصة بالعطور في المتاجر الخاصة بها، كما يتوفر فيها العطر الأوروبي والمسك، وتعمل على تصنيع العطور من أفخم المواد الخام المستوردة من الخارج، وفي هذا المقال سوف نتعرف على فروع هذه الشركة.

عدد فروع العربية للعود

يبحث الكثير من الناس على فرع العربية للعود من أجل شراء أو استبدال العطور، ومن السهل إيجاد فروع هذه الشركة في معظم دول العالم، حيث تعتبر عدد فروع العربية للعود كثيرة جدًا ومتقاربة في المسافة، وسوف نتعرف على عدد فروع شركة العربية للعود وبعض المعلومات الأخرى على النحو التالي:-

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حول العربية للعود

معلومات عن شركة العربية للعود

منتجات العربية للعود (العطور)

يعتبر عدد فروع العربية للعود عدد كبير جدًا، ولهذا يتم إنتاج العديد من المنتجات التي تعرض في كافة تلك الفروع، كما يمكن أن يقوم العميل بطلب المنتج من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالشركة، ومن أهم أنواع المنتجات هو قسم العطور، وينقسم هذا القسم إلى 7 أنواع.

النوع الأول

وهو القسم الرجالي ويحتوي على أنواع عديدة مثل العطر المالكي أو سلطاني أو ليالي الأندلس أو فارس العربية أو خيال أو وسيم المسك أو أمير أو فريد المسك أو ديواني أو سحر الكلمات.

النوع الثاني

وهو القسم النسائي، وتتسم هذه التشكيلة بجودتها وفخامتها وهي الأكثر طلبًا، ومن أهم أنواعها لارا أو حياتي أو أصالة العود أو تندر روز أو كلمات أو كوين أو فاتنة ونغم وغرام.

النوع الثالث

وهو القسم المجمع، يحتوي هذا القسم على أنواع تليق بالقسم الرجالي والنسائي معًا، ومن أهم أنواع العطور في هذا القسم ( أونلي بينك، أونلي وايت، ماجستيك، سحر الكلمات، إحساس خاص، أدور، وسم العود، ديوان، عود الجوهرة، توين فضي، الفراشة، رسالة).

النوع الرابع

وهو قسم العطور الشرقية، حيث يمتاز هذا النوع بالطبع الشرقي، ومن أهم انواعه ( وسم العود، العود النادر، دهن العود النادر، ترتيل ذهبي، ماجستيك اسبيشيال).

النوع الخامس

وهو قسم العطور الغربية ويمتاز هذا النوع بالطابع الغربي، ومن أهم انواعه ( دونا، سوليد للرجال، بدر البدور، نغم، مسكي بخاخ ).

النوع السادس

وهو قسم العطور الغربية الشرقية، وهو نوع يجمع بين عطر الشرق ورائحة الغرب وجودة الصناعة العربية، ومن أهم الأنواع ( شهرزاد، الرومانسية، سحر الكلمات ).

النوع السابع

وهو قسم العطور الشتوية، وهو العطر النفاذ، حيث يحجم الشتاء الرائحة، ولذلك يكون قسم مخصص للشتاء لأنه أكثر الأنواع نفاذية، ومن أهم أنواعه ( اورينتال عود، سلطاني، أصيل، تندر المسك، أصيل بخاخ).

منتجات العربية للعود البخور

بسبب انتشار فروع شركة العربية للعود، أدى ذلك إلى تزايد الطلبات على العطور والبخور أيضًا، وبدأت الشركة في إنتاج أنواع مميزة من البخور وتوزيعها في المتاجر، ويعتبر عدد فروع العربية للعود كبير جدًا في العالم، لذا سوف تجد المنتج المطلوب في أي وقت، ومن أهم أنواع البخور هي:-

البخور

وهو نوع يمتاز بالعراقة العربية الأصيلة، فلا يدخل فيه أي مواد خام خارجية، ومن أهم أنواع هذا البخور ( مبخرة زري فضي، عود ملكي فاخر، عود كمبودي ويوجد بجميع الأحجام التي تريدها، عود السوبر الملكي، مبخرة القيروان ).

المعجون

ومن أهم أنواعه ( معجون كلمات، معجون دخان العربي، معجون الماس، ديوان الشرق، معجون العربية المطورة، معجون لارا، معجون الملكة، فحم العود، معجون الشيوخ، مفخرة الأندلس ).

المبثوث

ويوجد المبثوث الذي يناسب كافة الأذواق، حيث أنه يمتلك رائحة تدوم لأيام، ومن أهم أنواع المبثوث الفاخر ( مبثوث الشيوخ، مبثوث كلمات، مبثوث الجزيرة، مبثوث خاص، مبثوث المملكة، مبثوث القيروان ).

منتجات العربية للعود (الزيوت العطرية)

تمتاز شركة العربية للعود بصناعة الزيوت العطرية التي تعمل على تماسك الرائحة في الجسم أو على الملابس، كما أنها تكون نفاذة وتدوم لساعات، كما أنها تكون غير ضارة على مسامات الجسم، ويوجد الكثير من الأنواع من الزيوت العطرية التي سوف نتعرف عليها وهي:-

منتجات العربية للعود (المعقمات والمعطرات)