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عدن - ياسمين التهامي - احصل الأن على ايفون 13 برو ماكس من مكتبة جرير بالتقسيط المريح.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

تقدم مكتبة جرير الآن خدمة التقسيط لشراء هاتف iPhone 13 Pro Max بطريقة ميسرة، يمكنك الآن الحصول على هذا الهاتف الرائع بأقساط شهرية تبدأ من 324 ريال سعودي فقط. وليس هذا فحسب، فإن سعر الهاتف قد تم تخفيضه إلى 6999 ريال بدلاً من 7699 ريال، مما يشكل نسبة خصم قدرها 9%، اغتنم هذه الفرصة الرائعة واحصل على iPhone 13 Pro Max الآن وتمتع بتجربة مميزة ومتطورة للهواتف الذكية.

ايفون 13 برو ماكس بالتقسيط

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سيتم تقديم المعلومات المفصلة في هذا المقال حول كيفية شراء iPhone 13 Pro Max بطريقة التقسيط من مكتبة جرير، بالإضافة إلى الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الهاتف المحمول عن طريق هذه الخدمة.

يقدم مكتبة جرير خدمة التقسيط للعملاء الراغبين في شراء iPhone 13 Pro Max،يُمكنك الآن الحصول على هذا الهاتف الراقي وتقسيط قيمته على فترة زمنية محددة، يتم تحديد قسط السداد الشهري بناءً على الاتفاق بين العميل ومكتبة جرير، والذي يبدأ من مبلغ 324 ريال سعودي وقد يختلف تبعًا للشروط والأحكام المعمول بها.

سعر ايفون 13 برو ماكس

سنقدم لكم الآن معلومات حول سعر هاتف iPhone 13 Pro Max من مكتبة جرير، بالإضافة إلى قيمة القسط الشهري ونسبة الخصم المتاحة على الهاتف، يمكنكم الاطلاع على التفاصيل التالية:

سعر هاتف iPhone 13 Pro Max قبل الخصم في مكتبة جرير هو 7699 ريال سعودي.

وبعد تطبيق الخصم، سيصبح سعر الهاتف 6999 ريال سعودي، مما يمثل خصمًا بنسبة 9%. قيمة الخصم على الهاتف تصل إلى 700 ريال سعودي.

يشمل السعر الذي تم ذكره ضريبة القيمة المضافة.

أما بالنسبة لقيمة القسط الشهري، فهي 324 ريال سعودي، ويتم سدادها على مدار 36 شهرًا.

يجب الإشارة إلى أن سعة الذاكرة الداخلية لهاتف iPhone 13 Pro Max هي 1 تيرابايت، بينما سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) للهاتف هي 6 جيجابايت.

الشروط المطلوبة لتقسيط iPhone 13 Pro Max

توجد بعض الشروط التي يجب توافرها للمواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على هاتف iPhone 13 Pro Max من مكتبة جرير، وتشمل ما يلي:

يتم تقديم خدمة التقسيط بالتعاون مع شركة كواره للتمويل، ويحق لها قبول أو رفض طلب التمويل وفقًا لشروطها وأحكامها.

يتم قبول طلب التقسيط بناءً على أهلية العميل وتوافر شروط وأحكام مزود الخدمة.

يحق لأي مواطن سعودي الاستفادة من خدمة التقسيط من مكتبة جرير، ولكن يجب أن لا تقل قيمة المشتريات عن 2500 ريال ولا تتجاوز 30 ألف ريال.

لا يسمح للعميل بإرجاع البضائع نقدًا، ولكنه ملتزم بسياسة المكتبة المتعلقة بعمليات الإرجاع والاستبدال.

يمكن لأي مواطن الحصول على الموافقة المبدئية لطلب التقسيط عبر الإنترنت قبل زيارة فرع مكتبة جرير.

لا يجوز للعميل شراء المنتجات باستخدام طريقة دفع أخرى إلى جانب عملية الشراء بالتقسيط.

تتوفر خيارات متعددة لفترات التقسيط (6 أشهر، 12 شهر، 18 شهر، 24 شهر، أو 36 شهر)، ويحق للعميل اختيار المدة التي تناسبه لسداد قيمة الهاتف.

يتم فرض هامش ربح بنسبة 1.85 شهريًا على مزود الخدمة في إطار خدمة تقسيط المشتريات.



ايفون 13 برو Max جرير 256 أزرق كم سعره؟

أسعار هاتف آيفون 13 برو بسعة 256 غيغابايت:

نظام تشغيل: آي أو إس 15.

الذاكرة الداخلية: 256 غيغابايت.

ذاكرة الرام: 6 غيغابايت.

اللون: أزرق.

الشبكة: 5G.

المعالج: آبل A15 بايونيك.

السعر: 4,699 ريال سعودي.

ما هي شروط التقسيط جرير؟

طريقة استفادة خدمة تقسيط المشتريات من مكتبة جرير:

يشترط ألا تقل قيمة المشتريات عن 1500 ريال ولا تزيد عن 20,000 ريال.

تتاح خيارات السداد على عدة فترات: 3 أشهر، 6 أشهر، 12 شهر، 18 شهر، 24 شهر أو 36 شهر.

يختار العميل أفضل فترة تقسيط تناسبه.

على ألا تتعارض اختياراته مع شروط وأحكام شركة التمويل المالي.

وتتيح هذه الخدمة للعملاء شراء مشترياتهم بتقسيط سهل عبر فترات زمنية مريحة.

كم سعر جوال ايفون 13 برو ماكس في جرير؟

4,699 ر.س. 4,799 ر.س.